Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Campeã do BBB 23 diz que vive processo de autoestima desde o reality e afirma que ataques ficam restritos à internet

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:49

Ex-BBB Amanda Meirelles
Ex-BBB Amanda Meirelles Crédito: Reprodução

Amanda Meirelles, de 34 anos, falou sobre a repercussão de sua mudança estética após deixar o Big Brother Brasil 23. Em entrevista, a médica comentou as críticas que vêm recebendo nas redes sociais e afirmou que encara a fase como parte de um processo pessoal de autoestima.

“Gente, eu até falei: ‘Pelo menos estavam tentando me cancelar por eu estar bonita’. Então eu acho que isso foi um bom sinal”, declarou ao comentar os ataques recentes.

Ex-BBB Amanda Meirelles por Reprodução

Segundo Amanda, a transformação começou logo após o fim do reality e faz parte de uma construção interna. “Eu acho que é gostoso você falar que está mais bonita ainda. Eu fico muito feliz com os elogios. Desde que saí da casa, eu venho diariamente com uma construção mesmo, comigo mesma, com autoestima”, disse.

A ex-BBB afirmou que está aprendendo a se acolher em todas as versões. “Independentemente da gente buscar nossa melhor versão, a gente tem que se amar em todas elas. Eu estou nesse processo”, explicou. “Eu perdi de olhar com o mesmo carinho que eu olho para os outros. Então, eu acho que eu estou me acolhendo nesse lugar”, completou.

Sobre as críticas, Amanda garantiu que elas acontecem apenas no ambiente virtual. “Pessoalmente, as pessoas falam: ‘Você é ainda mais linda’. Ainda não vi ninguém com coragem”, afirmou.

Ela também comentou que muita gente se surpreende ao encontrá-la fora da televisão. “As pessoas acham que eu sou grandona, eu tenho 1,61 m. Então falam: ‘Nossa, achei que você era mulherão, você é pequenininha’”, contou.

