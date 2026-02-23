Acesse sua conta
Estreia hoje no Globoplay série sobre disputa bilionária envolvendo herança de Anita Harley, principal acionista da Pernambucanas

Produção documental acompanha batalha judicial pela curatela da principal acionista das Casas Pernambucanas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:46

O Testamento
O Testamento Crédito: Rpeorudção

A plataforma Globoplay estreia nesta segunda-feira (23) a série documental O Testamento: O Segredo de Anita Harley. A produção investiga a disputa judicial envolvendo a curatela e a herança de Anita Harley, principal acionista das Casas Pernambucanas, em um processo que gira em torno de um patrimônio estimado em mais de R$ 1 bilhão.

Anita Harley

Anita Harley por Reprodução
Anita Harley por Reprodução
Anita Harley por Reprodução
Anita Harley por Reprodução
Anita Harley por Reprodução
1 de 5
Anita Harley por Reprodução

Com cinco episódios disponibilizados de uma só vez, sendo o primeiro aberto também para não assinantes, a série acompanha um dos casos mais complexos do Judiciário brasileiro nos últimos anos. A batalha começou em 2016, quando Anita sofreu um acidente vascular cerebral e entrou em coma. Desde então, familiares, funcionários e advogados disputam na Justiça o controle sobre seus cuidados e seus bens.

A curatela, instrumento legal que nomeia um responsável por representar civilmente alguém incapaz de gerir a própria vida e patrimônio, tornou-se o centro do conflito. De um lado está Cristine Rodrigues, secretária de confiança indicada em testamento vital como responsável pelos cuidados da empresária. Do outro, Sônia Soares, conhecida como Suzuki, funcionária que morava na mansão e que se apresenta como companheira de Anita.

O impasse se amplia com a participação de Arthur, filho de Suzuki, que obteve reconhecimento de maternidade socioafetiva com a empresária. Ao longo dos episódios, advogados, amigos e familiares apresentam versões divergentes sobre os acontecimentos.

Produzida pelo Núcleo de Documentários dos Estúdios Globo, a série adota narrativa não linear para organizar decisões judiciais e reviravoltas acumuladas ao longo de quase uma década. Cada capítulo foca em um personagem central, ampliando as camadas da disputa.

Com direção de Camila Appel, codireção de Dudu Levy e direção artística de Monica Almeida, o documentário busca ir além do embate jurídico e mostrar como relações afetivas, interesses financeiros e poder empresarial se entrelaçam em torno de um dos impérios mais tradicionais do varejo brasileiro.

