Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Só assiste na velocidade 2x: por que os jovens estão acelerando vídeos e mensagens de voz

Entenda como o hábito de assistir vídeos e ouvir áudios em 1,5x ou 2x pode afetar a memória, a concentração e até aumentar o estresse no dia a dia

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:26

Assistir vídeos em 1,5x ou 2x pode parecer produtivo, mas o hábito frequente exige mais do cérebro e pode afetar a concentração
Assistir vídeos em 1,5x ou 2x pode parecer produtivo, mas o hábito frequente exige mais do cérebro e pode afetar a concentração Crédito: Foto: Banco de imagem

Você já apertou o botão 1,5x ou 2x para “ganhar tempo” ao assistir a um vídeo ou ouvir um áudio? O que parece um simples ajuste pode estar mudando a forma como seu cérebro funciona.

Com a rotina cada vez mais corrida, acelerar conteúdos virou hábito. Plataformas de streaming, redes sociais e aplicativos de mensagens oferecem a opção de reprodução mais rápida como promessa de produtividade.

Verão sem ressaca: como a estação das festas e da 'bagaceira' se tornou o auge da geração saúde

No 'verão sem ressaca', estabelecimentos como o Mana têm despontado como pontos de encontro do pós-treino e da vida ativa em Salvador por Mana/Divulgação
No verão, as clientes buscam roupas com mais conforto, leveza e versatilidade na Cori Wellness Club: moda fitness deixou de estar restrita às academias por Divulgação
No verão, as clientes buscam roupas com mais conforto, leveza e versatilidade na Cori Wellness Club: moda fitness deixou de estar restrita às academias por Divulgação
Drinks funcionais são uma das apostas para a estação saúde, como aponta a Nutrition’all por Divulgação
O ‘verão sem ressaca’ sintetiza uma rotina que tem sido observada no Vidya Studio Salvador, estúdio de hot yoga por Divulgação
O ‘verão sem ressaca’ sintetiza uma rotina que tem sido observada na Race Bootcamp, complexo fitness focado em treino que mistura funcional com tiros na esteira por Divulgação
No 'verão sem ressaca', estabelecimentos como o Mana têm despontado como pontos de encontro do pós-treino e da vida ativa em Salvador por Mana/Divulgação
No 'verão sem ressaca', estabelecimentos como o Mana têm despontado como pontos de encontro do pós-treino e da vida ativa em Salvador por Mana/Divulgação
No 'verão sem ressaca', estabelecimentos como o Mana têm despontado como pontos de encontro do pós-treino e da vida ativa em Salvador por Mana/Divulgação
No 'verão sem ressaca', estabelecimentos como o Mana têm despontado como pontos de encontro do pós-treino e da vida ativa em Salvador por Mana/Divulgação
No 'verão sem ressaca', estabelecimentos como o Mana têm despontado como pontos de encontro do pós-treino e da vida ativa em Salvador por Mana/Divulgação
No 'verão sem ressaca', estabelecimentos como o Mana têm despontado como pontos de encontro do pós-treino e da vida ativa em Salvador por Mana/Divulgação
1 de 12
No 'verão sem ressaca', estabelecimentos como o Mana têm despontado como pontos de encontro do pós-treino e da vida ativa em Salvador por Mana/Divulgação

A ideia é clara: consumir mais em menos tempo. Mas o chamado speedwatching pode ter efeitos que vão além da economia de minutos.

Como surgiu o hábito de assistir em 1,5x ou 2x

O fenômeno ganhou força à medida que a internet passou a concentrar um volume quase infinito de informações. Diante da sensação de que é impossível acompanhar tudo, usuários passaram a buscar atalhos.

O YouTube foi o pioneiro ao lançar o controle de velocidade de reprodução, em 2010. Anos depois, em 2020, a Netflix incorporou a função ao seu catálogo, ampliando o alcance da prática. Em 2021, o WhatsApp também liberou a opção de acelerar áudios, o que ajudou a popularizar de vez o recurso.

Hoje, assistir séries, aulas, entrevistas e até ouvir mensagens em velocidade acelerada virou rotina para muita gente.

O que acontece com o cérebro ao consumir conteúdo acelerado

Segundo o psicólogo Mário Glória Filho, em entrevista ao Jornal da USP, quanto mais a pessoa acelera um conteúdo, maior a chance de se sentir entediada e insatisfeita. A experiência perde envolvimento e profundidade.

Isso acontece porque o cérebro precisa processar uma quantidade maior de informações em menos tempo. Esse esforço extra pode gerar sobrecarga cognitiva. Entre as possíveis consequências estão:

  • Irritação 
  • Cansaço mental 
  • Ansiedade 
  • Dificuldade de concentração 
  • Aumento do estresse

Quando esse padrão se repete com frequência, o cérebro começa a se adaptar à velocidade elevada.

De acordo com a professora Flávia Marucci, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, essa adaptação pode dificultar a atenção em conteúdos mais lentos e prejudicar a memória.

Em outras palavras, o cérebro passa a “esperar” estímulos rápidos e intensos. Quando eles não chegam nesse ritmo, surge a sensação de tédio ou dispersão.

Vale a pena acelerar tudo?

Assistir a um vídeo em 1,5x ou 2x de forma pontual dificilmente trará grandes prejuízos. O problema está no hábito constante, principalmente quando ele se soma a uma rotina já marcada por pressa, excesso de telas e múltiplas tarefas ao mesmo tempo.

Consumir entretenimento e informação em ritmo acelerado pode parecer produtivo, mas nem sempre significa absorver melhor. Em alguns casos, o efeito é o oposto: menos compreensão, menos memória e mais cansaço.

Antes de apertar o botão de acelerar, vale a pergunta: você está realmente ganhando tempo ou apenas treinando seu cérebro para nunca desacelerar?

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo