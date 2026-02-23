FATOS CURIOSOS

Só assiste na velocidade 2x: por que os jovens estão acelerando vídeos e mensagens de voz

Entenda como o hábito de assistir vídeos e ouvir áudios em 1,5x ou 2x pode afetar a memória, a concentração e até aumentar o estresse no dia a dia

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:26

Assistir vídeos em 1,5x ou 2x pode parecer produtivo, mas o hábito frequente exige mais do cérebro e pode afetar a concentração Crédito: Foto: Banco de imagem

Você já apertou o botão 1,5x ou 2x para “ganhar tempo” ao assistir a um vídeo ou ouvir um áudio? O que parece um simples ajuste pode estar mudando a forma como seu cérebro funciona.

Com a rotina cada vez mais corrida, acelerar conteúdos virou hábito. Plataformas de streaming, redes sociais e aplicativos de mensagens oferecem a opção de reprodução mais rápida como promessa de produtividade.

A ideia é clara: consumir mais em menos tempo. Mas o chamado speedwatching pode ter efeitos que vão além da economia de minutos.

Como surgiu o hábito de assistir em 1,5x ou 2x

O fenômeno ganhou força à medida que a internet passou a concentrar um volume quase infinito de informações. Diante da sensação de que é impossível acompanhar tudo, usuários passaram a buscar atalhos.

O YouTube foi o pioneiro ao lançar o controle de velocidade de reprodução, em 2010. Anos depois, em 2020, a Netflix incorporou a função ao seu catálogo, ampliando o alcance da prática. Em 2021, o WhatsApp também liberou a opção de acelerar áudios, o que ajudou a popularizar de vez o recurso.

Hoje, assistir séries, aulas, entrevistas e até ouvir mensagens em velocidade acelerada virou rotina para muita gente.

O que acontece com o cérebro ao consumir conteúdo acelerado

Segundo o psicólogo Mário Glória Filho, em entrevista ao Jornal da USP, quanto mais a pessoa acelera um conteúdo, maior a chance de se sentir entediada e insatisfeita. A experiência perde envolvimento e profundidade.

Isso acontece porque o cérebro precisa processar uma quantidade maior de informações em menos tempo. Esse esforço extra pode gerar sobrecarga cognitiva. Entre as possíveis consequências estão:

Irritação

Cansaço mental

Ansiedade

Dificuldade de concentração

Aumento do estresse

Quando esse padrão se repete com frequência, o cérebro começa a se adaptar à velocidade elevada.

De acordo com a professora Flávia Marucci, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, essa adaptação pode dificultar a atenção em conteúdos mais lentos e prejudicar a memória.

Em outras palavras, o cérebro passa a “esperar” estímulos rápidos e intensos. Quando eles não chegam nesse ritmo, surge a sensação de tédio ou dispersão.

Vale a pena acelerar tudo?

Assistir a um vídeo em 1,5x ou 2x de forma pontual dificilmente trará grandes prejuízos. O problema está no hábito constante, principalmente quando ele se soma a uma rotina já marcada por pressa, excesso de telas e múltiplas tarefas ao mesmo tempo.

Consumir entretenimento e informação em ritmo acelerado pode parecer produtivo, mas nem sempre significa absorver melhor. Em alguns casos, o efeito é o oposto: menos compreensão, menos memória e mais cansaço.