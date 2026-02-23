Acesse sua conta
Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Suspeito tentava conseguir R$ 450 de familiares em crime de estelionato

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:06

Homem simulou sequestro e foi preso
Homem simulou sequestro e foi preso Crédito: Reprodução

O que parecia ser um caso urgente de sequestro terminou em constrangimento e possível indiciamento criminal em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, neste domingo (22). Um homem de 41 anos fingiu ter sido mantido em "cárcere privado" por causa de uma suposta dívida de drogas no valor de R$ 450, mas foi localizado pela polícia em um motel da cidade, acompanhado de outra mulher, de acordo com informações do g1.

Morador de Brazlândia, no Distrito Federal, ele enviou mensagens à esposa afirmando que estava preso em uma “boca de fumo” e que poderia pagar a dívida "com a vida" caso o valor não fosse quitado. Em uma das mensagens, pediu ainda que a companheira "cuidar dar meninas", aumentando o desespero da família.

Assustada, a esposa procurou a delegacia junto com a mãe do homem. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, as duas relataram que ele dizia estar sob ameaça de morte e se recusava a informar o endereço exato da suposta “boca”.

Para confirmar que não se tratava de um golpe aplicado por terceiros, a mulher solicitou que ele enviasse um áudio. A gravação foi encaminhada, o que reforçou a preocupação e levou ao acionamento das forças de segurança.

Com apoio da Polícia Civil de Goiás, equipes iniciaram diligências em Águas Lindas para localizar o possível cativeiro. Durante as buscas, os investigadores descobriram que não havia sequestro algum. O homem estava hospedado em um motel da cidade.

Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia informou que o caso pode resultar em indiciamento por falsa comunicação de crime e tentativa de estelionato, já que a suspeita é de que ele pretendia obter dinheiro da família por meio da encenação.

Falso Sequestro Encontrado em Motel Homem Preso

