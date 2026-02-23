Acesse sua conta
Fortuna bilionária de herdeira das Casas Pernambucanas em coma é alvo de disputa; entenda

Duas mulheres alegam união estável com Anita Harley

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:58

Anita Harley está em coma desde 2016
Anita Harley está em coma desde 2016 Crédito: Reprodução / TV Globo

A fortuna da empresária Anita Harley, herdeira do grupo Casas Pernambucanas, é alvo de uma intensa disputa judicial. Aos 79 anos, Anita está em coma há quase uma década, desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), em novembro de 2016. Dona de um patrimônio estimado em cerca de R$ 2 bilhões, a empresária permanece internada sem condições de se comunicar ou tomar decisões. A situação abriu espaço para uma batalha que envolve duas mulheres que afirmam ter mantido união estável com ela, além de um herdeiro reconhecido judicialmente.

Um dos principais nomes do processo é Sônia Soares, conhecida como Suzuki. Um ano após a internação de Anita, ela ingressou na Justiça alegando que as duas viveram em união estável por 36 anos. A relação foi reconhecida judicialmente.

Sônia e Anita moravam em uma mansão de 96 cômodos e 37 banheiros no bairro da Aclimação, em São Paulo, imóvel avaliado em cerca de R$ 50 milhões e doado à companheira antes do AVC. Em depoimento, Sônia afirma que permaneceu ao lado da empresária até o momento em que ela adoeceu.

Fortuna bilionária de herdeira das Casas Pernambucanas em coma é alvo de disputa

Mansão da herdeira por TV Globo
Sônia Soares, conhecida como Suzuki por TV Globo
Cristine Rodrigues por TV Globo
Artur Miceli, filho biológico de Sônia por TV Globo
Anita Harley está em coma desde 2016 por Reprodução / TV Globo
1 de 5
Mansão da herdeira por TV Globo

A versão, no entanto, é contestada por Cristine Rodrigues, que trabalhou com Anita e também reivindica na Justiça o reconhecimento como companheira da empresária. Cristine afirma que mantinha uma relação afetiva com a herdeira e questiona a legitimidade da união apresentada por Sônia.

Outro ponto central da disputa envolve Artur Miceli, filho biológico de Sônia. A Justiça determinou que ele seja reconhecido como filho socioafetivo de Anita Harley, o que o coloca na condição de herdeiro.

Artur afirma que sempre foi tratado como integrante da família e que a disputa judicial o obrigou a provar seus vínculos afetivos. Já Cristine rebate, sustentando que Anita era generosa com funcionários e pessoas próximas, mas que isso não significaria reconhecimento formal de filiação.

A história é tema da série documental “O Testamento – O Segredo de Anita Harley”, que estreia nesta segunda-feira (23) no Globoplay. A produção reconstrói a trajetória da empresária e os bastidores da disputa que envolve controle patrimonial, relações pessoais e o futuro do grupo Pernambucanas.

