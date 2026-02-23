CRIME

Homem invade convento, mata freira de 82 anos e diz ter ouvido vozes após uso de drogas

Suspeito foi preso em flagrante depois de fugir da cena do crime

Wendel de Novais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:40

Irmã Nadia Gavasnki foi morta dentro do convento Crédito: Reprodução

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante depois de invadir um convento e matar uma freira de 82 anos no último sábado (21), em Ivaí, no interior do Paraná. A vítima foi identificada como irmã Nadia Gavasnki. Segundo as investigações, ela teria percebido a presença do invasor e questionado o motivo de ele estar no local pouco antes de ser atacada, segundo informações da CNN Brasil.

Em depoimento à Polícia Civil do Paraná, o suspeito contou que passou a madrugada consumindo crack e bebida alcoólica. Depois disso, afirmou que começou a ouvir vozes que o incentivavam a matar alguém. Ele relatou que, sob esse efeito, pulou o muro do convento e entrou na área interna.

Ainda conforme o interrogatório, ao ser abordado pela religiosa, ele mentiu dizendo que trabalhava em um evento que acontecia no monastério. Desconfiada, Nadia teria questionado a versão apresentada. O homem então disse que a empurrou. A idosa caiu, começou a pedir socorro e, nesse momento, foi atacada e asfixiada. O suspeito negou ter desferido golpes diretos na cabeça da vítima, mas admitiu que ela pode ter se machucado na queda. Ele também negou ter cometido violência sexual ou tentado roubar qualquer objeto.

Após o crime, o homem deixou o local e se aproximou de outras pessoas que estavam no convento, afirmando que havia encontrado a freira caída. Uma das religiosas ouvidas pela polícia contou que irmã Nadia costumava ir ao espaço onde foi morta depois do almoço para alimentar as galinhas criadas ali.

Uma fotógrafa que registrava um evento no monastério relatou ter sido abordada pelo suspeito logo após o ocorrido. Segundo ela, o homem aparentava nervosismo, estava com roupas sujas de sangue e apresentava arranhões no pescoço. Ele reforçou a versão de que seria funcionário do local. Desconfiada, a profissional filmou discretamente parte da interação e pediu ajuda a outras pessoas para que acionassem atendimento médico.

Enquanto a vítima recebia socorro, o suspeito deixou o convento. Com base nas imagens gravadas pela fotógrafa, o homem — que já possuía antecedentes por roubo e furto — foi identificado. A Polícia Militar do Estado do Paraná realizou buscas e o localizou na residência onde morava.

Ao perceber a chegada dos policiais, ele tentou escapar e reagiu com socos e chutes durante a abordagem. Detido, confessou o crime. O homem foi autuado por homicídio qualificado, com as agravantes de motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de resistência.