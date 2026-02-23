Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciador Hytalo Santos é condenado a 11 anos de prisão por exploração sexual de adolescentes

Setença se tornou pública neste domingo (22)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07:24

Hytalo Santos em julgamento Crédito: Reprodução/TV Globo

O influenciador Hytalo Santos foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão pela Justiça da Paraíba por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. A decisão da comarca de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa, veio a público neste domingo (22), de acordo com informações da TV Globo. 

Israel Vicente, marido de Hytalo que também passou por julgamento, foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. A defesa dos dois informou que vai recorrer, alegando que, ao longo da instrução processual, apresentou elementos que afastariam a versão sustentada pelo Ministério Público.

No texto da decisão, o juiz responsável descreveu que os adolescentes eram mantidos em um ambiente artificial, sob controle dos adultos, comparado a um “reality show”. Segundo a sentença, os jovens eram expostos a um contexto incompatível com a idade, inseridos em situações classificadas como de risco extremo.

Hytalo Santos

Hytalo Santos em penitenciária na Paraíba por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos e Kamylinha  por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Hytalo Santos e Kamylinha  por Reprodução | Redes Sociais
Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Hytalo Santos e o noivo por Reproducao
1 de 15
Hytalo Santos em penitenciária na Paraíba por Reprodução

O juiz também registrou que havia permissividade no local, com fornecimento de bebidas alcoólicas e descuido em relação à alimentação e à frequência escolar. Ainda de acordo com o magistrado, os crimes ocorreram a partir da exploração da vulnerabilidade das vítimas.

Além das penas privativas de liberdade, a decisão determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil, considerando a gravidade dos fatos e a capacidade financeira dos condenados. Ainda foi fixada a aplicação de 360 dias-multa para cada réu, calculados com base em um trinta avos do salário mínimo.

O juiz manteve a prisão preventiva de Hytalo e Israel, afirmando que os fundamentos que embasaram a medida cautelar continuam válidos. O Tribunal de Justiça da Paraíba analisa um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. O julgamento deve ser retomado na terça-feira (24). Para os advogados de Hytalo, a condenação em primeira instância não interfere na análise do pedido.

Mansão de Hytalo Santos

Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
1 de 26
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução

Leia mais

Imagem - Proibia batom, salto e perfume: mãe detalha relação entre mulher encontrada morta e tenente-coronel

Proibia batom, salto e perfume: mãe detalha relação entre mulher encontrada morta e tenente-coronel

Imagem - Pastor é preso por uso de placas falsas e põe culpa em ‘remédios fortes’

Pastor é preso por uso de placas falsas e põe culpa em ‘remédios fortes’

Imagem - Esposa de tenente-coronel da PM é encontrada morta e mãe aponta relacionamento abusivo

Esposa de tenente-coronel da PM é encontrada morta e mãe aponta relacionamento abusivo

Tags:

Hytalo Santos Condenado

Mais recentes

Imagem - Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'

Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'
Imagem - Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel

Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel
Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo