JUSTIÇA

Influenciador Hytalo Santos é condenado a 11 anos de prisão por exploração sexual de adolescentes

Setença se tornou pública neste domingo (22)

Wendel de Novais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07:24

Hytalo Santos em julgamento Crédito: Reprodução/TV Globo

O influenciador Hytalo Santos foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão pela Justiça da Paraíba por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. A decisão da comarca de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa, veio a público neste domingo (22), de acordo com informações da TV Globo.

Israel Vicente, marido de Hytalo que também passou por julgamento, foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. A defesa dos dois informou que vai recorrer, alegando que, ao longo da instrução processual, apresentou elementos que afastariam a versão sustentada pelo Ministério Público.

No texto da decisão, o juiz responsável descreveu que os adolescentes eram mantidos em um ambiente artificial, sob controle dos adultos, comparado a um “reality show”. Segundo a sentença, os jovens eram expostos a um contexto incompatível com a idade, inseridos em situações classificadas como de risco extremo.

O juiz também registrou que havia permissividade no local, com fornecimento de bebidas alcoólicas e descuido em relação à alimentação e à frequência escolar. Ainda de acordo com o magistrado, os crimes ocorreram a partir da exploração da vulnerabilidade das vítimas.

Além das penas privativas de liberdade, a decisão determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil, considerando a gravidade dos fatos e a capacidade financeira dos condenados. Ainda foi fixada a aplicação de 360 dias-multa para cada réu, calculados com base em um trinta avos do salário mínimo.

O juiz manteve a prisão preventiva de Hytalo e Israel, afirmando que os fundamentos que embasaram a medida cautelar continuam válidos. O Tribunal de Justiça da Paraíba analisa um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. O julgamento deve ser retomado na terça-feira (24). Para os advogados de Hytalo, a condenação em primeira instância não interfere na análise do pedido.