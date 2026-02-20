POLÍCIA

Proibia batom, salto e perfume: mãe detalha relação entre mulher encontrada morta e tenente-coronel

Policial de 32 anos foi achada com tiro na cabeça; caso é investigado como morte suspeita

Wendel de Novais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:36

Gisele Alves Santana Crédito: Reprodução

A mãe da policial militar Gisele Alves Santana afirmou à polícia que a filha vivia um relacionamento marcado por conflitos constantes e comportamento abusivo por parte do marido dias antes de ser encontrada morta com um disparo na cabeça, dentro do apartamento onde morava, na quarta-feira (18), em São Paulo. As informações são do g1.

Segundo o relato prestado às autoridades, o casamento com o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto era conturbado. De acordo com a mãe, o oficial impunha restrições ao comportamento da filha de Gisele, de 7 anos, proibindo o uso de batom, salto alto e perfume, além de exigir rigor no cumprimento de tarefas domésticas. A familiar também afirmou que a policial manifestava desejo de se separar.

Ainda conforme o depoimento, quando Gisele disse que pretendia encerrar o casamento, o tenente-coronel teria enviado uma fotografia pelo celular em que aparecia com uma arma apontada para a própria cabeça. Na última sexta-feira (13), a PM teria ligado para a mãe dizendo que não suportava mais a pressão e que iria se separar.

O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita e suicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, o oficial relatou ter encontrado a esposa caída no chão do imóvel, com uma arma em uma das mãos e intenso sangramento. Gisele foi socorrida e levada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mas não resistiu aos ferimentos. Ela deixa uma filha de 7 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que "diligências estão em andamento". Em nota, a pasta acrescentou: "A Polícia Civil esclarece que o caso foi inicialmente registrado como suicídio consumado no 8º DP (Brás). Posteriormente, foi incluída a natureza de morte suspeita para apurar as circunstâncias do óbito da vítima".