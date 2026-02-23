Ex-BBB Dona Delma decide vender apartamento que ganhou no reality: 'Lutando para vender'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:17
Nem todo prêmio de reality vem com final feliz, pelo menos não do jeito que o público imagina. Dona Delma, que ganhou o carinho do Brasil ao participar do Big Brother Brasil com o genro Guilherme, decidiu colocar à venda o apartamento que recebeu após o programa. O motivo? Ela simplesmente não consegue se adaptar.
Avaliado em R$ 260 mil, o imóvel foi um presente do genro, vice-campeão da edição. Apesar da gratidão, Delma admite que não se sente bem no espaço. Segundo ela, ficar dentro de um apartamento provoca ansiedade e até crise de pânico. “Me sinto presa”, contou em entrevista, explicando que sempre viveu em casa e não abre mão da sensação de liberdade.
Enquanto tenta vender o imóvel, a ex-BBB alugou uma casa em Olinda, Pernambuco, no bairro onde cresceu. É ali que se sente confortável: conversando com vizinhos, ouvindo música alta e aproveitando a rotina simples que sempre fez parte da sua vida. Em prédio, diz ela, não teria a mesma privacidade, nem poderia fazer festa como gosta.
O dinheiro que vem ganhando após a fama está sendo guardado para completar o valor da futura casa própria, de preferência térrea. “Estou investindo tudo para inteirar na compra da minha casinha”, afirmou.
A passagem pelo reality mudou sua vida de várias formas. Além do sonho da casa, Delma conseguiu colocar os netos em escola particular, algo que sempre desejou. Para ela, mais do que fama, o maior prêmio foi poder oferecer novas oportunidades à família. E isso, garante, não tem preço.