Ex-BBB Dona Delma decide vender apartamento que ganhou no reality: 'Lutando para vender'

Avaliada em R$ 260 mil, unidade foi presente do genro Guilherme

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:17

Dona Delma é ex-BBB Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nem todo prêmio de reality vem com final feliz, pelo menos não do jeito que o público imagina. Dona Delma, que ganhou o carinho do Brasil ao participar do Big Brother Brasil com o genro Guilherme, decidiu colocar à venda o apartamento que recebeu após o programa. O motivo? Ela simplesmente não consegue se adaptar.

Avaliado em R$ 260 mil, o imóvel foi um presente do genro, vice-campeão da edição. Apesar da gratidão, Delma admite que não se sente bem no espaço. Segundo ela, ficar dentro de um apartamento provoca ansiedade e até crise de pânico. “Me sinto presa”, contou em entrevista, explicando que sempre viveu em casa e não abre mão da sensação de liberdade.

Enquanto tenta vender o imóvel, a ex-BBB alugou uma casa em Olinda, Pernambuco, no bairro onde cresceu. É ali que se sente confortável: conversando com vizinhos, ouvindo música alta e aproveitando a rotina simples que sempre fez parte da sua vida. Em prédio, diz ela, não teria a mesma privacidade, nem poderia fazer festa como gosta.

O dinheiro que vem ganhando após a fama está sendo guardado para completar o valor da futura casa própria, de preferência térrea. “Estou investindo tudo para inteirar na compra da minha casinha”, afirmou.