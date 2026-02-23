SAÚDE MENTAL

Sarah Andrade revela gatilhos após o BBB 26 e busca terapia: 'Não é vida real'

Ex-participante diz que confinamento despertou emoções antigas

Treze dias depois de sair do Big Brother Brasil 26, Sarah Andrade ainda está processando tudo o que viveu dentro da casa. E, segundo ela, cuidar da saúde mental voltou a ser prioridade. A ex-BBB decidiu retomar o acompanhamento psicológico após perceber que o reality despertou emoções intensas e antigos gatilhos.

Sarah conta que já fazia terapia antes do programa e que pretende continuar. Para ela, o ambiente do jogo potencializa conflitos e pressões que não fazem parte da rotina fora das câmeras. “Ali dentro, você é provocado o tempo todo. Não é vida real”, resume.

A comunicadora, de 34 anos, admite que já teve resistência à terapia no passado. Mesmo tendo estudado comportamento humano, acreditava que conseguia lidar sozinha com as próprias emoções, até participar do Big Brother Brasil 21, em 2021. Foi após aquela experiência que decidiu buscar ajuda profissional.

No confinamento mais recente, novos sentimentos vieram à tona. Segundo ela, muito do que sentiu está ligado à forma como foi criada. Filha de policial militar, cresceu ouvindo que precisava demonstrar força e esconder vulnerabilidades. Apesar de já ter trabalhado essas questões em terapia, o ambiente competitivo reacendeu esse mecanismo de defesa.