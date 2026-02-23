Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em que ano a Terra pode 'acabar'? Entenda o alerta sobre o planeta se tornar uma 'bola de fogo'

Físico britânico, Stephen Hawking defendeu a colonização espacial como única saída para a sobrevivência humana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:46

O futuro da Terra: quando o planeta pode se tornar quente demais para a vida
O futuro da Terra: quando o planeta pode se tornar quente demais para a vida Crédito: Imagem gerada por IA

Você já parou para pensar até quando a humanidade conseguiria sobreviver na Terra? Para o físico britânico Stephen Hawking, essa pergunta tinha uma resposta inquietante: o ano 2600.

Durante participação na Cúpula WE da Tencent, em Pequim, o cientista alertou que o crescimento populacional desenfreado e o consumo excessivo de energia poderiam transformar o planeta em uma verdadeira “bola de fogo” nos próximos séculos. Segundo ele, se nada mudar, até 2600 a Terra poderia brilhar “em vermelho vivo”, resultado do superaquecimento causado pela atividade humana.

Leia mais

Imagem - Rush no Brasil: Confira locais, datas e como comprar ingressos para a turnê

Rush no Brasil: Confira locais, datas e como comprar ingressos para a turnê

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) podem mudar o seu mês

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) podem mudar o seu mês

Imagem - Sarah Andrade revela gatilhos após o BBB 26 e busca terapia: 'Não é vida real'

Sarah Andrade revela gatilhos após o BBB 26 e busca terapia: 'Não é vida real'

O que é lixo espacial e por que ele pode se tornar o “anel de Saturno” da Terra

O que é lixo espacial e por que ele pode se tornar o “anel de Saturno” da Terra por Divulgação / Nasa
O que é lixo espacial e por que ele pode se tornar o “anel de Saturno” da Terra por Divulgação / Nasa
O que é lixo espacial e por que ele pode se tornar o “anel de Saturno” da Terra por Divulgação / Nasa
O que é lixo espacial e por que ele pode se tornar o “anel de Saturno” da Terra por Divulgação / Nasa
O que é lixo espacial e por que ele pode se tornar o “anel de Saturno” da Terra por Divulgação / Nasa
O que é lixo espacial e por que ele pode se tornar o “anel de Saturno” da Terra por Divulgação / Nasa
O que é lixo espacial e por que ele pode se tornar o “anel de Saturno” da Terra por Divulgação / Nasa
1 de 7
O que é lixo espacial e por que ele pode se tornar o “anel de Saturno” da Terra por Divulgação / Nasa

Hawking argumentava que a população mundial dobra em intervalos cada vez menores, pressionando recursos naturais que já são limitados. O consumo energético crescente geraria calor em escala insustentável, tornando a superfície cada vez mais hostil à vida. Em análises posteriores, inclusive no documentário da BBC Stephen Hawking: Expedition New Earth, ele comparou o possível futuro do planeta às condições de Vênus, com temperaturas extremas e atmosfera tóxica.

Autor do best-seller Uma Breve História do Tempo, Hawking defendia que a humanidade atravessa um momento crítico. Para ele, mudanças climáticas descontroladas e crises energéticas poderiam acelerar um colapso ambiental em escala global. Em um horizonte mais amplo, estimava que a extinção total da espécie poderia ocorrer entre mil e dez mil anos, caso nenhuma transformação estrutural fosse feita.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lixo espacial: entenda o que eram os clarões vistos no céu da Bahia e Sergipe

Aumento de temperatura levou 80% dos corais do planeta a sofreram branqueamento moderado ou severo

O que tem no novo planeta que faz os cientistas suspeitarem de vida fora da Terra

Tatiana Sampaio: a cientista por trás da descoberta que pode revolucionar a ciência

Ave rara brasileira, extinta há mais de 25 anos, nasce em zoologico após sumir da natureza

Stephen Hawking Crédito: Reprodução/Wiki Commons

Diante desse cenário, o cientista via uma única alternativa: tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Ele apoiou projetos como o Breakthrough Starshot, iniciativa que propõe o envio de nanonaves impulsionadas por luz até o sistema de Alfa Centauri, o mais próximo com potencial de abrigar vida. A ideia era investir pesado em tecnologia espacial para garantir uma “segunda casa” fora do sistema solar.

Diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica aos 21 anos, Hawking dedicou a vida ao estudo do cosmos e dos buracos negros. Para nós, a previsão pode soar distante, mas o recado era claro: o futuro da humanidade depende das escolhas feitas agora.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Bil Araújo anuncia que será pai pela primeira vez: 'Maior milagre'

Ex-BBB Bil Araújo anuncia que será pai pela primeira vez: 'Maior milagre'

Imagem - Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Qual o estado de saúde de Herson Capri? Ator sofre infarto e precisa adiar peça

Qual o estado de saúde de Herson Capri? Ator sofre infarto e precisa adiar peça

Tags:

Terra Ciência Stephen Hawking

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo