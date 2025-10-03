NATUREZA

Ave rara brasileira, extinta há mais de 25 anos, nasce em zoologico após sumir da natureza

Nascimento raro reacende esperança para espécie símbolo do Brasil

Arara-azul famosa pelo filme “Rio” nasce após 25 anos extinta na natureza Crédito: Leonardo Ramos/Wikimedia Commons

Uma arara-azul de Spix, considerada extinta na natureza há 25 anos, nasceu em um zoológico da Bélgica. O raro acontecimento reacende a esperança para a preservação da espécie brasileira.

O filhote veio ao mundo após mais de 100 tentativas de reprodução em cativeiro, em parceria com o Brasil. A ararinha-azul ficou conhecida mundialmente pelo personagem Blu, do filme “Rio”.

Logo após o nascimento, o zoológico descreveu o momento como “um verdadeiro milagre vivo”. A ave será mantida sob cuidados intensivos e fará parte de um programa internacional de conservação.

Nascimento após 25 anos de espera

O nascimento aconteceu no dia 21 de setembro no Centro de Conservação Pairi Daiza, no sudoeste da Bélgica. A instituição trabalha em conjunto com o Instituto Chico Mendes (ICMBio) e o Zoológico de São Paulo.

Desde a chegada das araras ao zoológico, já haviam sido postos cem ovos, mas nenhum resultou em filhotes. Foi apenas na 101ª tentativa que a casca se quebrou, revelando a pequena ararinha-azul.

A espécie, nativa do nordeste do Brasil, foi declarada extinta na natureza pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) no ano 2000, após décadas de destruição de habitat e tráfico de animais.

Cuidados intensivos para sobreviver

Segundo o zoológico, o filhote nasceu com apenas 13 gramas e precisa de atenção constante. “Desde o nascimento, este tesouro é alimentado na mão a cada duas horas”, informou a instituição em suas redes sociais.

Atualmente, a ave já pesa mais de 30 gramas, mas os primeiros dias ainda são delicados. Cada gesto da equipe é fundamental para garantir que ela tenha chances de sobreviver e contribuir no futuro com a reprodução.

Apesar da boa notícia, o animal não será reintroduzido na natureza. A arara vai permanecer no programa de conservação, atuando como reprodutora, sem contato direto com visitantes do zoológico.

Esperança para a conservação da espécie

O nascimento reacende o debate sobre os esforços de preservação de aves em risco. Programas internacionais têm buscado unir ciência, tecnologia e cooperação entre países para reverter extinções.

A popularidade da ararinha-azul cresceu mundialmente após o filme de animação “Rio”, de 2011. O personagem Blu ajudou a sensibilizar o público sobre a ameaça à biodiversidade brasileira.