Ave rara brasileira, extinta há mais de 25 anos, nasce em zoologico após sumir da natureza

Agência Correio
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:11
Uma arara-azul de Spix, considerada extinta na natureza há 25 anos, nasceu em um zoológico da Bélgica. O raro acontecimento reacende a esperança para a preservação da espécie brasileira.
O filhote veio ao mundo após mais de 100 tentativas de reprodução em cativeiro, em parceria com o Brasil. A ararinha-azul ficou conhecida mundialmente pelo personagem Blu, do filme “Rio”.
Arara-azul
Logo após o nascimento, o zoológico descreveu o momento como “um verdadeiro milagre vivo”. A ave será mantida sob cuidados intensivos e fará parte de um programa internacional de conservação.
O nascimento aconteceu no dia 21 de setembro no Centro de Conservação Pairi Daiza, no sudoeste da Bélgica. A instituição trabalha em conjunto com o Instituto Chico Mendes (ICMBio) e o Zoológico de São Paulo.
Desde a chegada das araras ao zoológico, já haviam sido postos cem ovos, mas nenhum resultou em filhotes. Foi apenas na 101ª tentativa que a casca se quebrou, revelando a pequena ararinha-azul.
A espécie, nativa do nordeste do Brasil, foi declarada extinta na natureza pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) no ano 2000, após décadas de destruição de habitat e tráfico de animais.
Segundo o zoológico, o filhote nasceu com apenas 13 gramas e precisa de atenção constante. “Desde o nascimento, este tesouro é alimentado na mão a cada duas horas”, informou a instituição em suas redes sociais.
Atualmente, a ave já pesa mais de 30 gramas, mas os primeiros dias ainda são delicados. Cada gesto da equipe é fundamental para garantir que ela tenha chances de sobreviver e contribuir no futuro com a reprodução.
Apesar da boa notícia, o animal não será reintroduzido na natureza. A arara vai permanecer no programa de conservação, atuando como reprodutora, sem contato direto com visitantes do zoológico.
O nascimento reacende o debate sobre os esforços de preservação de aves em risco. Programas internacionais têm buscado unir ciência, tecnologia e cooperação entre países para reverter extinções.
A popularidade da ararinha-azul cresceu mundialmente após o filme de animação “Rio”, de 2011. O personagem Blu ajudou a sensibilizar o público sobre a ameaça à biodiversidade brasileira.
Ainda que este filhote não voe livre no Brasil, seu nascimento é visto como símbolo de resistência da espécie. Para especialistas, cada novo indivíduo representa uma chance a mais de manter viva a arara-azul.