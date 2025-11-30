Acesse sua conta
O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo

A primeira semana de dezembro aponta momentos de grande sorte, inspiração e movimento para cada signo

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 15:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A primeira semana de dezembro chega com uma energia de retomada, foco e escolhas mais conscientes. Cada signo tem um dia específico em que a sorte se destaca, abrindo espaço para avanços pessoais, oportunidades inesperadas e movimentos que alinham você ao que realmente deseja construir neste fim de ano. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Terça-feira, 2 de dezembro

Busque novas conexões e permita que pessoas diferentes entrem na sua rotina. Ideias, trocas e caminhos inéditos têm potencial de abrir portas importantes nos seus planos.

Dica cósmica: o que você precisa está em alguém que você ainda não conhece.

Touro: Segunda-feira, 1º de dezembro

O dia pede silêncio, interiorização e escuta profunda. A clareza que você procura está menos no mundo externo e mais na sua própria intuição, guiando escolhas amorosas, pessoais e financeiras.

Dica cósmica: a resposta aparece quando você desacelera.

Gêmeos: Sábado, 6 de dezembro

Você percebe que trabalhar de forma mais leve, inteligente e estratégica rende mais do que se desgastar. O dia favorece ajustes profissionais, novas ideias e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.

Dica cósmica: simplificar pode ser seu maior avanço.

Câncer: Quarta-feira, 3 de dezembro

Sua autoconfiança cresce e você começa a colher resultados de tudo o que vem construindo ao longo do ano. É um dia de segurança, direcionamento e reconhecimento.

Dica cósmica: confie no caminho que você já está trilhando.

Leão: Segunda-feira, 1º de dezembro

O dia pede coragem para seguir o que realmente faz sentido para você — seja mudança de carreira, planos novos ou escolhas pessoais. A liberdade que você busca começa aqui.

Dica cósmica: sua alegria é seu melhor guia.

Virgem: Quinta-feira, 4 de dezembro

Você enxerga que finalmente está alcançando o que vem planejando. É um dia de conquistas práticas, decisões maduras e uma sensação real de virada.

Dica cósmica: escolha a opção que aproxima você da sua melhor versão.

Libra: Sábado, 6 de dezembro

Uma proposta importante pode surgir, trazendo avanço financeiro ou profissional. A segurança que você buscava se confirma e abre espaço para novos planos.

Dica cósmica: aceite sem hesitar; você está pronto.

Escorpião: Quinta-feira, 4 de dezembro

Mudanças positivas chegam, inclusive ligadas a ganhos inesperados. É também um dia de compreensão profunda sobre o seu caminho e sobre tudo o que trouxe você até aqui.

Dica cósmica: honre sua história, ela revela seu próximo passo.

Sagitário: Quarta-feira, 3 de dezembro

É um dia de expansão emocional, clareza e oportunidades que fortalecem seu futuro. Você sente que algo finalmente se encaixa.

Dica cósmica: permita-se receber tudo o que você merece.

Capricórnio: Terça-feira, 2 de dezembro

Ideias novas surgem com força e podem se transformar em ganhos reais. Abra espaço para métodos diferentes e caminhos menos tradicionais.

Dica cósmica: o novo pode render mais do que o seguro.

Aquário: Quinta-feira, 4 de dezembro

Você encontra o equilíbrio que estava faltando e consegue simplesmente viver, sem pressa e sem cobrança. O dia favorece prazer, descanso e leveza.

Dica cósmica: aproveitar o agora é tão importante quanto planejar o futuro.

Peixes: Terça-feira, 2 de dezembro

O dia traz oportunidades que ampliam sua carreira e fortalecem seus planos. Caminhos inesperados se abrem, inclusive envolvendo deslocamentos ou mudanças.

Dica cósmica: aceite o que chega sem medo.

