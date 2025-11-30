Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospedada em Salvador, Vanessa da Mata reflete sobre a vida: ‘Intensa pra mim’

Cantora está no Hotel Fasano

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 12:34

Hospedada em Salvador, Vanessa da Mata reflete sobre a vida: ‘Intensa pra mim’ Crédito: Reprodução/Instagram

Hospedada em Salvador, a cantora Vanessa da Mata fez uma reflexão sobre a vida em um longo post no Instagram neste domingo (30). Ela se apresentou em Lauro de Freitas, e está hospedada no Hotel Fasano, no Centro Histórico.

Com a vista deslumbrante da Baía de Todos-os-Santos na piscina e ouvindo Gal Costa, Vanessa refletiu sobre as mudanças da vida. “A vida é intensa para mim e muda a cada momento me levando de um lugar para o outro, para cada metro, com o que combina comigo,e encaixa”, escreveu.

A cantora falou ainda que há sempre uma possibilidade de mudar de ponto de vista e que estar na Bahia influencia em tudo. “Sempre existe um ponto de vista bem melhor do que onde estávamos ontem. Afinal de contas a vida sempre foi um ponto de vista, relativo! A raridade é toda minha. O prazer é todo nosso! Asè Bahia. Sempre mágica de fazer alegria e mudar tudo! amor por te amar. te amo ❤️ Gal canta fundo @galcosta”, finalizou.

Leia mais em Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO. 

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - O tratamento natural mais eficaz para quem está ficando careca surpreende

O tratamento natural mais eficaz para quem está ficando careca surpreende
Imagem - Anjo da prosperidade: 6 signos devem ter mais atenção e organização a partir deste domingo (30 de novembro)

Anjo da prosperidade: 6 signos devem ter mais atenção e organização a partir deste domingo (30 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Nova lei proíbe consumidores de exigir que entregadores levem pedidos até a porta dos apartamentos
01

Nova lei proíbe consumidores de exigir que entregadores levem pedidos até a porta dos apartamentos

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 2,3 milhões na Lotofácil; confira resultado
02

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 2,3 milhões na Lotofácil; confira resultado

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (30 de novembro) alerta 2 signos: sua desconfiança não é à toa, acredite na sua intuição
03

Anjo da Guarda deste domingo (30 de novembro) alerta 2 signos: sua desconfiança não é à toa, acredite na sua intuição

Imagem - Filho de Ivete Sangalo participa de confraternização de Natal em Salvador
04

Filho de Ivete Sangalo participa de confraternização de Natal em Salvador