Hospedada em Salvador, Vanessa da Mata reflete sobre a vida: ‘Intensa pra mim’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 12:34
Hospedada em Salvador, a cantora Vanessa da Mata fez uma reflexão sobre a vida em um longo post no Instagram neste domingo (30). Ela se apresentou em Lauro de Freitas, e está hospedada no Hotel Fasano, no Centro Histórico.
Com a vista deslumbrante da Baía de Todos-os-Santos na piscina e ouvindo Gal Costa, Vanessa refletiu sobre as mudanças da vida. “A vida é intensa para mim e muda a cada momento me levando de um lugar para o outro, para cada metro, com o que combina comigo,e encaixa”, escreveu.
A cantora falou ainda que há sempre uma possibilidade de mudar de ponto de vista e que estar na Bahia influencia em tudo. “Sempre existe um ponto de vista bem melhor do que onde estávamos ontem. Afinal de contas a vida sempre foi um ponto de vista, relativo! A raridade é toda minha. O prazer é todo nosso! Asè Bahia. Sempre mágica de fazer alegria e mudar tudo! amor por te amar. te amo ❤️ Gal canta fundo @galcosta”, finalizou.