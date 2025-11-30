Acesse sua conta
O tratamento natural mais eficaz para quem está ficando careca surpreende

A importância de observar sinais do corpo para ajustar o tratamento da queda capilar de forma mais eficaz

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 11:00

A importância de observar sinais do corpo para ajustar o tratamento da queda capilar de forma mais eficaz
Crédito: (Banco de imagens)

A queda de cabelo é uma preocupação comum e pode atingir pessoas de diferentes idades e rotinas. Por isso, muitas vezes o primeiro impulso é procurar alternativas acessíveis e simples, especialmente aquelas baseadas em ingredientes naturais, que têm ganhado espaço nas redes sociais e despertado curiosidade entre quem deseja fortalecer os fios sem investir em tratamentos caros.

Dentro desse cenário, algumas práticas caseiras se destacam por oferecerem nutrientes e estímulos importantes para o couro cabeludo. A partir de pesquisas recentes, é possível compreender como certas plantas, chás e óleos podem servir como aliados no cuidado diário e contribuir para manter os cabelos mais fortes e saudáveis.

Queda de cabelo

1 de 4
Babosa: hidratação profunda e fortalecimento natural

A babosa, também conhecida como aloe vera, aparece entre as opções mais procuradas quando o objetivo é reduzir a queda capilar. O gel extraído de suas folhas contém minerais e compostos que ajudam a nutrir o couro cabeludo, trazendo mais vitalidade aos fios e estimulando a produção de colágeno, substância que melhora a fixação do cabelo.

Para aplicar a babosa de forma prática, recomenda-se misturar duas colheres do gel com a mesma quantidade de um óleo vegetal, como coco ou jojoba. A preparação deve ser espalhada diretamente no couro cabeludo limpo e permanecer de 10 a 15 minutos antes do enxágue com água fria e shampoo. Esse cuidado semanal já é suficiente para aproveitar seus benefícios.

Chá verde ação antioxidante e apoio ao equilíbrio hormonal

O chá verde é outra alternativa natural que pode favorecer a saúde capilar. Rico em antioxidantes e agentes anti-inflamatórios, ele contribui para proteger o couro cabeludo e pode ajudar a reduzir a ação da enzima que transforma a testosterona em DHT, hormônio associado ao enfraquecimento dos fios e ao aumento da queda.

Para quem deseja incluir o chá verde na rotina, basta usar uma colher de chá das folhas para cada xícara de água quente, deixando em infusão por cinco minutos. Depois é só coar e beber. A recomendação é consumir até quatro xícaras ao dia, preferencialmente entre as refeições, para ajudar o organismo e, de quebra, dar suporte ao crescimento do cabelo.

Ginkgo biloba e óleo de alecrim circulação ativada e fios mais fortes

O ginkgo biloba também aparece como uma opção interessante para quem busca fortalecer os cabelos. Sua ação mais conhecida é a melhora da circulação sanguínea, o que cria um ambiente mais favorável ao crescimento dos fios. O modo de preparo é simples: basta fazer uma infusão com as folhas secas e consumir até três xícaras por dia.

O óleo de alecrim se soma a esse cuidado como uma alternativa de uso externo. Quando misturado a um óleo vegetal e massageado no couro cabeludo, ele pode estimular a irrigação local e reforçar as raízes. A massagem semanal pode ser deixada agir por algumas horas antes da lavagem, contribuindo para cabelos mais resistentes com o tempo.

Alimentação e rotina saudável reforço essencial para os fios

Além das misturas naturais, a alimentação desempenha um papel central no fortalecimento dos cabelos. Ingredientes como gérmen de trigo, rico em zinco, e cenoura, fonte importante de vitamina A, ajudam a oferecer ao organismo o suporte necessário para manter os fios firmes e bem nutridos.

Uma sugestão prática é preparar uma vitamina com gérmen de trigo, iogurte natural integral e meia cenoura, consumindo a bebida toda semana.

Mesmo com essas alternativas, é importante lembrar que cada pessoa responde de forma diferente. Questões hormonais, genética, nível de estresse e hábitos cotidianos influenciam diretamente na saúde capilar. Por isso, manter uma alimentação equilibrada, cuidar da higiene dos fios e evitar exageros no uso de calor e químicas ajudam a aumentar as chances de sucesso com os métodos naturais.

