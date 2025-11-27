SAÚDE

Sabe por que você não consegue ir ao banheiro fora de casa? Tem uma razão para isso

Conhecida como ‘intestino tímido’, a parcopresis é um problema sério que afeta inúmeras pessoas

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13:00

Embora muitas vezes vire brincadeira, o chamado “intestino tímido” é um quadro real, e tem até termo clínico: parcopresis.

Trata-se de uma espécie de fobia social que afeta quem só consegue evacuar quando está em um ambiente considerado totalmente seguro.

Por que acontece

Segundo especialistas, o desconforto costuma surgir do receio de ser alvo de piadas, do medo de que outras pessoas percebam o cheiro das fezes ou escutem barulhos, o que impede o relaxamento necessário para o funcionamento normal do intestino.

Além desse componente emocional, há fatores que podem intensificar a dificuldade: vida sedentária, baixa ingestão de fibras e água, ansiedade, depressão e até determinados medicamentos.

Perigos do ‘intestino tímido’

Como ninguém consegue controlar exatamente quando a vontade de ir ao banheiro aparece, o ideal é respeitar o aviso que o intestino manda ao cérebro para eliminar as fezes.

Quando a evacuação é adiada repetidamente, os gases se acumulam, as fezes ficam mais duras, o humor pode oscilar e, com o tempo, surgem riscos maiores, como fissuras anais, hemorróidas e até sangramentos.

Como é o tratamento

O tratamento pode seguir caminhos variados. Algumas pessoas encontram melhora com acompanhamento psicológico, enquanto outras recorrem ao psiquiatra para usar ansiolíticos (para ansiedade) quando necessário.

Há ainda a possibilidade de usar medicamentos que facilitam a evacuação, mas sempre sob orientação de um especialista.

Mais comum do que parece

Se você se sente constrangido em usar o banheiro fora de casa, saiba que não está sozinho. Famosos como Bruna Griphao, Cezar Black e Vitória Strada já relataram, em suas passagens pelo BBB, que sofriam de intestino tímido.