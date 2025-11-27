INVESTIGAÇÃO

Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro

Gabriel Almeida é acusado de fazer parte de uma quadrilha que produz ilegalmente o medicamento

Millena Marques

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:34

Médico Gabriel Almeida Crédito: Reprodução/Redes sociais

O médico baiano Gabriel Almeida, que tem quase 750 mil seguidores no Instagram, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (27). Ele é acusado de fazer parte de uma quadrilha que fabrica ilegalmente o medicamento para emagrecimento Mounjaro.

A Operação Slim cumpre 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados. A ação tem o objetivo de desarticular uma rede dedicada à produção, fracionamento e comercialização clandestina do princípio ativo tirzepatida, utilizado em medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes e obesidade.

De acordo com as investigações, o grupo mantinha estrutura de fabricação em condições incompatíveis com padrões sanitários, realizando envase, rotulagem e distribuição do produto de forma irregular. Foram encontrados indícios de produção em série em escala industrial, prática não permitida no âmbito da manipulação magistral autorizada pela legislação vigente.

O grupo também comercializava o material por meio de plataformas digitais, sem controles mínimos de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, elevando o risco sanitário ao consumidor. Ainda de acordo com a PF, estratégias de marketing digital induziam o público a acreditar que a produção rotineira da tirzepatida seria permitida.

A operação conta com o apoio da Anvisa e das Vigilâncias Sanitárias dos estados de São Paulo, Bahia e Pernambuco. O CORREIO tenta contato com a defesa de Gabriel.

Punição do Cremeb

Em junho deste ano, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) aplicou uma sanção disciplinar de censura pública ao médico baiano Gabriel da Silva Almeida. A medida foi aplicada após infração de quatro artigos do Código de Ética de Medicina.