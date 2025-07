SANÇÃO DISCIPLINAR

‘Ficou clara uma perseguição’, diz médico baiano que recebeu punição do Cremeb

Gabriel Almeida recebeu sanção disciplinar de censura pública

Millena Marques

Publicado em 1 de julho de 2025 às 11:58

gABRIEL Crédito: Reprodução/Instagram

O médico baiano Gabriel da Silva Almeida, que recebeu uma sanção disciplinar de censura pública, acusou o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) de perseguição. Segundo ele, a instituição preferiu publicar nas redes sociais apenas a punição dele, que é menor do que a suspensão temporária de dois outros médicos. Ambas as medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (30). >

“Olha que interessante. No mesmo dia (que sofreu a punição), dois outros médicos tomaram punições maiores, suspensão do exercício profissional por 30 dias. Suspensão por 30 dias, e eles não postam”, disse o médico ao CORREIO. Segundo Almeida, a divulgação do seu nome daria “audiência” ao Conselho. >

“Eles preferiram posta uma pena menor, que é a minha, porque sabem que meu nome vai dar audiência, como está dando. O meu jurídico vai entrar em ação. Desta forma, ficou clara uma perseguição”, continuou. O médico tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e é conhecido por recomendar Mounjaro para emagrecimento. Além de médico, Almeida é escritor, professor e palestrante. >

Entenda >

O Cremeb aplicou uma sanção disciplinar de censura pública ao médico baiano Gabriel da Silva Almeida. A medida, publicada oficialmente no DOU de segunda-feira (30), foi aplicada após infração de quatro artigos do Código de Ética de Medicina. As infrações foram enquadradas nos artigos 11, 21, 80 e 87. A sanção de Almeida foi a primeira a ser publicada pelo Cremeb no Instagram, na última segunda-feira (30). >

Além da sanção ao médico Gabriel, o Cremeb determinou, ainda na segunda-feira, a suspensão do exercício profissional por 30 dias da médica Tânia Francimar Bezerra de Freitas Braga por infração aos artigos 63 e 67 do Código de Ética Médica, e do médico Ricardo Haruo Iriguti por infração aos artigos 2º, 18, 19, 20, 22, 58 e 68. Estas punições, no entanto, foram publicadas no Instagram na manhã desta terça-feira (1). >

O Cremeb foi procurado para responder sobre as datas de publicação das sanções, mas ainda não emitiu uma resposta oficial. >