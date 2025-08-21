Acesse sua conta
Melhor que no salão: aprenda a fazer uma hidratação poderosa com babosa

Existem diferentes formas de aplicar a babosa nos fios

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:18

Cabelo hidratado
Cabelo hidratado Crédito: Shutterstock

A babosa, também conhecida como aloe vera, é uma planta reconhecida por seus múltiplos benefícios para saúde e beleza, especialmente nos cuidados com os cabelos. Rica em vitaminas e minerais essenciais, ela se tornou um dos ingredientes favoritos das hidratações caseiras, promovendo fios fortes, hidratados e cheios de brilho.

A babosa contém vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12 e B13, além de 20 minerais, 18 aminoácidos e enzimas que fortalecem os fios, estimulam o crescimento saudável, combatem a caspa, hidratam profundamente e dão brilho natural. Seus agentes nutritivos também auxiliam na limpeza dos poros do couro cabeludo, contribuindo para a saúde geral dos cabelos.

Como fazer hidratação com babosa

Existem diferentes formas de aplicar a babosa nos fios: diretamente com a polpa da planta, misturada à máscara de hidratação ou em produtos prontos que contenham aloe vera na composição. O passo a passo é simples:

1. Preparar a babosa: retire o gel das folhas com uma colher ou faca.

2. Misturar com máscara: combine o gel com um creme de hidratação até formar consistência homogênea.

3. Aplicar nos fios: com cabelos limpos e úmidos, aplique da raiz às pontas, massageando suavemente.

4. Tempo de ação: deixe agir de 30 minutos a 1 hora, de preferência com touca térmica.

5. Enxaguar: retire o produto com água morna ou fria e finalize como de costume.

Hidratação com babosa e açúcar

Adicionar uma colher de sopa de açúcar à mistura de babosa e creme de hidratação promove esfoliação suave no couro cabeludo e estimula a circulação sanguínea, potencializando os efeitos do tratamento.

