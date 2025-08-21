Acesse sua conta
Ivete ri e 'ameaça' fã desesperado que teme aparecer traindo em gravação de DVD

Cantora debochou da situação

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:51

Ivete Sangalo completa 53 anos
Ivete Sangalo   Crédito: Divulgação

Durante a preparação do lançamento de seu novo DVD Clareou, Ivete Sangalo divertiu os fãs ao responder à pergunta curiosa de um seguidor. O rapaz confessou estar com medo de aparecer traindo durante a gravação do show, realizada no último dia 12, no Rio de Janeiro.

"Ivete, tô com medo de aparecer beijando na gravação do Clareou. Ps: sou comprometido", escreveu o fã.

Sempre bem-humorada, a artista não deixou passar a provocação. "Amor, tá com medo de quê? Uma pessoa que tem coragem de beijar uma pessoa que não é o seu compromisso em uma festa que está sendo gravada é porque você está cheio de coragem", respondeu.

Na sequência, Ivete ainda brincou que vai investigar e expor o caso:

"Vou pesquisar quem é e vou botar no vídeo. Vai ser uma versão 'mainha Coldplay', 'Ivete Clareouplay'."

A fala faz referência a um episódio recente em um show do Coldplay, em Boston (EUA), quando um casal em clima de romance apareceu no telão e gerou repercussão após o homem ser identificado como casado.

