BTS anuncia lança quatro filmes inéditos nos cinemas em setembro

Exibições fazem parte do evento “BTS Movie Weeks”, mas datas ainda não foram definidas pela Cinemark

Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:21

Os fãs do BTS terão a chance de ver o grupo em dose quádrupla nas telonas em setembro. A Cinemark anunciou que exibirá quatro filmes inéditos nos cinemas brasileiros, cada um registrando turnês distintas do septeto de K-pop. O evento foi batizado de “BTS Movie Weeks”.

As produções já haviam sido lançadas em formato ao vivo, mas nunca exibidas nos cinemas do Brasil. A novidade chega poucos meses depois do grupo anunciar oficialmente o retorno aos palcos, após a pausa para o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

“Lançaremos um novo álbum do BTS no segundo trimestre do ano que vem. A partir de julho, nós sete começaremos a trabalhar juntos em novas músicas. Como será um álbum em grupo, ele refletirá os pensamentos e ideias de cada membro. Estamos abordando o álbum com a mesma mentalidade que tínhamos quando começamos... Também estamos planejando uma turnê mundial junto com o novo álbum. Visitaremos fãs ao redor do mundo, então esperamos que vocês estejam tão animados quanto nós”, declarou o grupo em comunicado oficial.

O hiato do BTS começou em março de 2022, período em que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook prestaram o serviço militar e investiram em carreiras solo.

Entre os destaques do material que será exibido está Permission to Dance on Stage, com 22 faixas ao vivo, incluindo sucessos como Dynamite, Butter, Life Goes On, Boy With Luv e ON. O registro da turnê já está disponível no Disney+, mas o lançamento nos cinemas promete oferecer a experiência de som e imagem em grande escala.