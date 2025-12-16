CRIME

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Weliton Miguel dos Santos, 34 anos, foi preso após se apresentar

Wendel de Novais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:12

Weliton matou Ítalo a tiros Crédito: Reprodução

Um policial militar identificado como Weliton Miguel do Santos, de 34 anos, foi preso por homicídio em Arapiraca, no estado de Alagoas, no último domingo (14). O agente de segurança é investigado por ter matado o enfermeiro Ítalo Fernando de Melo ao encontrar a vítima com sua esposa dentro de um motel. A esposa do PM, inclusive, contou à polícia que mantinha uma relação extraconjungal com Ítalo e foi pega por Weliton no quarto.

Segundo as investigações, o PM teria instalado de forma clandestina um dispositivo de rastreamento por GPS no veículo da esposa, o que possibilitou que ele acompanhasse o trajeto até o motel. A mulher prestou depoimento como declarante e não está detida. Ela relatou que adormeceu após chegar ao quarto e acordou com a presença de um homem usando capacete, que efetuou disparos contra o enfermeiro e fugiu.

Ítalo Fernando de Melo morreu no local. Após o homicídio, ainda conforme a polícia, Weliton Miguel se apresentou por volta das 8h no 3º Batalhão da Polícia Militar de Arapiraca, onde foi detido pelos próprios colegas. A arma do suspeito foi apreendida até a chegada da Polícia Civil, responsável pela formalização da prisão. O policial não resistiu à abordagem e nega ter cometido o crime.