CRIME

PM que executou amante de esposa a tiros em motel ‘vistoriou’ suítes para encontrar alvo

Weliton Miguel dos Santos se apresentou à polícia depois do crime

Wendel de Novais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:58

Weliton matou Ítalo a tiros Crédito: Reprodução

O policial militar Weliton Miguel dos Santos, preso por executar o amante da sua esposa em um quarto de motel em Arapiraca, no estado de Alagoas, ‘vistoriou’ as suítes do local até encontrar o enfermeiro Ítalo Fernando de Melo. Quando o encontrou, ele atirou contra a vítima, que matinha uma relação extraconjugal com a companheira e morreu no local após ser alvo de diversos disparos.

O crime aconteceu no último domingo (14) e o policial foi preso em flagrante após se entregar. Na segunda-feira (15), de acordo com dados do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), teve a prisão preventiva decretada. Por conta da audiência, novos detalhes do caso foram revelados como a cronologia do caso e a ‘estratégia’ que o policial militar utilizou para localizar a esposa e o enfermeiro no motel do crime.

PM matou amante da esposa 1 de 4

Ítalo e a esposa de Weliton, que não foi identificada para que sua segurança seja preservada, chegaram ao local em Jeep Compass vermelho, carro da mulher que foi modificado pelo agente de segurança, que instalou um rastreador GPS ao desconfiar da traição. Em seguida, câmeras mostram Weliton chegando no motel de motocicleta e entrando no local como se fosse um cliente.

Após conseguir acessar o motel, ao invés de entrar em uma suíte, o policial passou por diversos quartos até encontra a companheira e Ítalo, invadir o local onde os dois estavam e executar a vítima. O caso é investigado pela 4ª Delegacia Regional de Polícia (4ª DRP) de Arapiraca, onde Weliton teve a prisão em flagrante registrada.