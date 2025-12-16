VIOLÊNCIA

Pastor é preso suspeito de matar mulher e jogar corpo no rio

O corpo da vítima foi encontrado sem roupas e preso a galhos às margens do rio

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:17

Pastor é preso suspeito de matar mulher e jogar corpo no rio Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Andreson Bezerra de Carvalho, 46 anos, que se apresenta como pastor e líder religioso nas redes sociais, foi preso nesta terça-feira (16), suspeito de matar a jovem Ana Paula Oliveira da Silva, 23, e jogar o corpo dela no rio Cauamé, em Boa Vista, no estado de Roraima. A prisão ocorreu no bairro Silvio Leite, zona Oeste de Boa Vista. As informações são do G1 Roraima.

Um vídeo mostra o momento em que Andreson é preso pela polícia. Em um primeiro momento, ele questiona o motivo da prisão. Durante a abordagem, Andreson afirma que conheceu Ana Paula em um bar no bairro Pitolandia, e que os dois saíram juntos após o encontro. Segundo ele, a jovem pediu uma carona e os dois pararam para comprar bebidas alcoólicas antes de seguirem em direção à região do Cauamé.

O suspeito disse à polícia que deixou Ana Paula próxima à entrada da área do rio e que saiu do local sozinho. Ele também negou ter presenciado ou cometido qualquer crime. Andreson afirmou ainda que havia outras pessoas na região, que a vítima era usuária de drogas e também alegou não saber que a jovem havia morrido. Ana Paula foi encontrada morta no dia 7 de novembro deste ano. O corpo estava sem roupas e preso a galhos às margens do rio Cauamé.

As invstigações da Delegacia Geral Homicídios (DGH) apontam que Andreson e a vítima se encontraram em um bar no bairro Dr. Silvio Botelho, no dia 6 de novembro. Após o encontro, Ana Paula deixou o local na garupa da motocicleta conduzida pelo suspeito. Em seguida, os dois pararam em um mercado para comprar bebidas alcoólicas. Depois, seguiram para a região do rio Cauamé e atravessaram a ponte por volta das 11h.

Cerca de uma hora depois, às 12h44, Andreson foi flagrado por câmeras de segurança voltando sozinho da região do rio. Ele carregava o capacete que era usado pela vítima. Segundo a investigação, durante o trajeto de volta, ele olhou “de forma deliberada” para o rio, na mesma margem onde o corpo de Ana Paula foi encontrado no dia seguinte.

Todo o trajeto feito pela motocicleta até a ponte sobre o rio Cauamé foi registrado por radares e câmeras do sistema de monitoramento urbano. A polícia suspeita que Ana Paula tenha sido morta próxima à região onde o corpo foi localizado. Durante buscas no local, agentes encontraram roupas e pertences da vítima.