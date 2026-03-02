ALERTA

Vírus avançam após o Carnaval e elevam internações por crises respiratórias no Brasil

Crianças de até 2 anos concentram mais de 50% das notificações

Nauan Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 20:16

Gripe Crédito: Shutterstock

Enquanto as atenções globais se voltaram para a Monkeypox (Mpox), as autoridades de saúde brasileiras acendem o alerta para uma ameaça mais imediata: a rápida disseminação de vírus respiratórios. O novo boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), revela um crescimento nacional nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), impulsionado principalmente pelo rinovírus, pelo vírus sincicial respiratório (VSR) e pela influenza A.

A análise, referente ao período de 15 a 21 de fevereiro, coloca os estados de Goiás, Sergipe e Rondônia em nível de alerta crítico, com tendência de alta no longo prazo.

Em Pernambuco, a situação é ainda mais específica: o estado já declarou oficialmente o início do período de sazonalidade da síndrome. Entre março e agosto, as condições climáticas e a circulação viral costumam elevar drasticamente o número de registros hospitalares.

Os dados epidemiológicos das primeiras sete semanas de 2026 acendem um sinal vermelho para pais e responsáveis. Mais da metade das notificações de SRAG (53,1%) no país ocorreram em crianças de 0 a 2 anos. Esta faixa etária é a mais vulnerável a complicações que exigem hospitalização e ventilação mecânica.

Dentre os sintomas de gravidade estão a febre persistente, dificuldade para respirar (encurtamento da respiração), cansaço intenso e batimento das asas do nariz.

A transmissão ocorre por gotículas respiratórias e contato direto. Para conter o avanço, especialistas reforçam o "básico" da etiqueta respiratória:

Lavar as mãos com frequência ou usar álcool em gel;

Manter locais ventilados e intensificar a limpeza doméstica;



Uso de máscara obrigatório para quem apresenta sintomas gripais;



Imunização

A vacinação contra a influenza permanece como a principal estratégia para evitar mortes. Como os vírus da gripe sofrem mutações constantes, a atualização anual da vacina é indispensável para garantir a imunidade contra as cepas que circulam no momento.