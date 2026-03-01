Acesse sua conta
Grave: Marquito passa por cirurgia de 4 horas e estado de saúde é muito delicado

De acordo com comunicado divulgado pela emissora neste sábado (28), o procedimento ocorreu conforme o planejado e sem intercorrências

Publicado em 1 de março de 2026 às 00:39

Marquito, integrante do elenco do Programa do Ratinho, no SBT, está com quadro clínico estável após procedimento cirúrgico que durou cerca de quatro horas. Humorista sofreu um mal súbito enquanto pilotava motocicleta e permanece sob cuidados médicos.

O humorista Marquito, conhecido por participações no Programa do Ratinho, do SBT, passou por uma cirurgia considerada delicada na tarde desta sexta-feira (27). De acordo com comunicado divulgado pela emissora neste sábado (28), o procedimento ocorreu conforme o planejado e sem intercorrências, e o estado de saúde dele é estável, embora delicado.

Segundo a nota oficial, o artista segue internado em um hospital de São Paulo, onde permanece em recuperação sob acompanhamento contínuo da equipe médica. A emissora informou ainda que, a pedido da família, os boletins médicos passarão a ser divulgados exclusivamente pela assessoria de imprensa do SBT, com atualizações diárias no período da tarde.

O humorista sofreu um acidente de moto na última quarta-feira (26), na região da Vila Gustavo, Zona Norte da capital paulista. Informações divulgadas pela emissora indicam que ele teve um mal súbito enquanto conduzia o veículo, o que provocou a queda e a colisão com outra motocicleta.

Um enfermeiro que estava envolvido no acidente prestou os primeiros socorros ainda no local. Em entrevista ao programa Fofocalizando, ele relatou que encontrou o artista inconsciente e iniciou manobras de reanimação após não identificar pulso. Após o atendimento inicial e a chegada do resgate, Marquito voltou a apresentar sinais vitais, mas ainda sem conseguir se comunicar.

O humorista foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Nipo-Brasileiro. Conforme o SBT, ele sofreu ferimentos no rosto e fraturou uma costela. O artista foi sedado para a realização de exames complementares e permanece hospitalizado para acompanhamento clínico.

