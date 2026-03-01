ASTROLOGIA

Anjo da Guarda pede coragem a 3 signos e avisa: um novo ciclo começa na sua vida a partir de agora (1º de março)

Proteção espiritual marca recomeços e decisões importantes neste domingo (1º)

Fernanda Varela

Publicado em 1 de março de 2026 às 00:30

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos Crédito: Reprodução | Freepik

O primeiro dia do mês chega com uma energia de renovação e ajustes internos. Neste domingo (1º), a influência do Anjo da Guarda favorece recomeços conscientes, encerramento de padrões repetitivos e decisões tomadas com mais maturidade. O momento pede menos dúvida e mais confiança no próprio caminho.

Touro

O dia traz necessidade de estabilidade emocional. Situações recentes podem ter mexido com sua segurança, mas o recado espiritual é manter calma antes de reagir. Seu Anjo da Guarda orienta a priorizar o que traz paz verdadeira, mesmo que isso exija afastamentos ou mudanças de rotina.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão

A energia deste domingo favorece posicionamentos claros. Algo que vinha sendo adiado tende a pedir resposta definitiva. O Anjo da Guarda fortalece sua autoconfiança, mas alerta para agir com sensibilidade nas palavras. Liderar também é saber ouvir.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Aquário

O momento é de reorganizar pensamentos e planos futuros. Ideias novas surgem com força, mas precisam de direção prática. A proteção espiritual ajuda a enxergar oportunidades que antes pareciam distantes. Confie mais no processo e menos na pressa por resultados.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Mensagem do dia