Produtos da fazenda de Marcos Palmeira podem ser comprados? Saiba como adquirir itens

Queijos, mel e outros itens naturais produzidos em propriedade rural do artista despertam curiosidade do público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 19:00

Casa de Marcos Palmeira
Casa de Marcos Palmeira Crédito: Reprodução

Os fãs do ator Marcos Palmeira, que atualmente interpreta o personagem Joaquim na novela Três Graças, da TV Globo, ficaram surpresos ao descobrir que ele também tem uma veia bastante rural. Dono de uma fazenda imensa, de tamanho equivalente a quase 300 campos de futebol, ele também é um grande produtor de itens orgânicos. Sim, a própria fazenda conta com fábricas de queijos, chocolate, mel e muitos outros itens. 

A produção acontece na Fazenda Vale das Palmeiras, localizada em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde o  artista mantém há anos um projeto voltado à agroecologia e à produção sustentável de alimentos. Entre os itens produzidos por lá estão mel orgânico, laticínios artesanais e outros produtos naturais, que eventualmente aparecem em feiras, empórios especializados e pontos de venda parceiros no estado do Rio de Janeiro.

Mas dá pra comprar?

Diferentemente de marcas alimentícias tradicionais, a produção da fazenda não possui distribuição nacional contínua. Como o modelo prioriza manejo orgânico e escala reduzida, a disponibilidade dos produtos depende do ritmo de produção e da logística de cada período.

Por esse motivo, alimentos frescos, especialmente derivados de leite, costumam ter circulação mais restrita e regional.

Onde é possível encontrar os produtos?

Os itens da Fazenda Vale das Palmeiras aparecem principalmente em iniciativas ligadas ao mercado de orgânicos, como feiras especializadas, lojas naturais e ações pontuais de comercialização. Produtos com maior durabilidade, como mel, podem ser encontrados ocasionalmente em vendas online realizadas por parceiros.

A divulgação sobre disponibilidade costuma ocorrer por meio dos canais oficiais ligados ao projeto, já que a oferta não é permanente.

Projeto sustentável além da carreira artística

Além do trabalho na televisão, Marcos Palmeira se dedica há décadas à produção rural sustentável. A fazenda segue princípios agroecológicos e busca reduzir impactos ambientais, modelo que transformou a propriedade em referência dentro do movimento de agricultura orgânica no país.

Com produção artesanal e controlada, os alimentos não chegam ao grande varejo nacional, o que explica a procura frequente do público por informações sobre como adquirir os produtos ligados à fazenda do ator.

