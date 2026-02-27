CASA DOS FAMOSOS

Como é a casa de Sérgio Guizé e Bianca Bin, que tem cachoeira e até uma cabra

Atores decidiram ter vida mais rural

Fernanda Varela

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:00

Bianca Bin e Sérgio Guizé Crédito: Reprodução

O ator Sérgio Guizé é um fenômeno na pele do personagem Candinho, de Êta Mundo Melhor, continuação da trama Êta Mundo Bom, exibida em 2016 pela Globo. Só que, na vida real, os dois têm muito mais em comum do que parece. Se na novela o personagem tem o burro Policarpo, na vida real o ator tem cachorro, gato e até uma cabra dentro de casa.

Aos 45 anos, Guizé vive ao lado da atriz Bianca Bin em uma chácara localizada em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O casal decidiu deixar a capital paulista em busca de mais tranquilidade e contato com a natureza, estilo de vida que adotam desde 2018.

A área externa é um dos principais destaques da propriedade. O terreno é amplo e cercado por árvores altas, vegetação densa e jardins naturais. Há também trilhas e caminhos atravessam o espaço verde, permitindo circulação entre diferentes pontos do sítio. A chácara conta ainda com uma cachoeira.

O cantinho dos atores tem ainda piscina e cultivo de alimentos. O casal mantém uma horta, onde planta temperos, verduras e outras espécies, atividade que Bianca Bin costuma mostrar em publicações nas redes sociais. O cuidado com plantas e jardinagem faz parte da rotina diária da casa.

Os animais também são xodó do casal, que tem três cachorros que circulam livremente pela propriedade, gato e até uma cabra, chamada Lula. O animal é sempre o ponto alto da publicação dois dois nas redes sociais, já que é um pet pouco comum.

A residência principal segue um estilo simples e acolhedor, alinhado à proposta de vida mais discreta adotada pelos atores. A casa possui dois andares, fachada de inspiração rural e varanda ampla voltada para o jardim. Imagens divulgadas mostram janelas coloridas, sacada e ambientes integrados à área externa, valorizando iluminação natural e ventilação.