Cantor baiano diz ter caído em golpe após doar R$ 900 em Salvador: 'Choro falso'

Escandurras contou que se sensibilizou com pedido, mas recebeu alerta dos seguidores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:56

Um gesto de solidariedade acabou virando motivo de desabafo nas redes sociais. O cantor baiano Escandurras afirmou que pode ter sido enganado após doar R$ 900 a um homem que pedia ajuda em um semáforo de Salvador.

Segundo o artista, o pedinte segurava uma placa informando que estava desempregado e precisava de dinheiro para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Tocando-se com a situação, Escandurras decidiu ajudar e ainda registrou o momento em vídeo, compartilhando tudo com seus seguidores.

Na gravação, o homem aparece emocionado, agradecendo pela quantia recebida. Mas, depois que o vídeo foi ao ar, começaram a surgir mensagens de internautas dizendo que já tinham escutado a mesma história, contada pela mesma pessoa.

Foi aí que o cantor percebeu que poderia ter caído em um golpe: “Rapaz, o choro falso dele, véi. Não saiu lágrima”, brincou Escandurras, em tom bem-humorado. “Tomei um golpe do coroa”, completou, rindo da própria situação.

Nos comentários, seguidores afirmaram que o homem, identificado apenas como Marcelo Domingos, estaria há meses usando o mesmo discurso em diferentes pontos da cidade. Um internauta relatou que foi abordado quando saía de um atendimento no SAC e ouviu exatamente o mesmo pedido, também acompanhado de lágrimas e lamentações.

O influenciador Luan Matos também entrou na conversa e disse ter passado por situação parecida. Ele contou que parou o carro, escutou o apelo e fez uma doação superior a R$ 300. Depois, ao ver o relato do cantor, percebeu que a abordagem era idêntica.

“Está complicado confiar no ser humano hoje em dia”, desabafou o influenciador. “Infelizmente isso acaba prejudicando quem realmente precisa.”