O que é seu vai voltar: Lua em Câncer anuncia reencontros e o fim das mágoas para 3 signos nesta quinta (26 de fevereiro)

A entrada da Lua abre um portal de perdão e acolhimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:15

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se os últimos dias foram de "bate-papo" e agitação mental com a Lua em Gêmeos, hoje o universo pede que você coloque a mão no coração. A Lua ingressa em Câncer e, em harmonia com o Sol em Peixes, cria um ambiente de pura magia sentimental. Para os nativos de Câncer, Peixes e Escorpião, o recado é direto: o que estava mal resolvido ganha uma chance de cura. É aquele momento em que um pedido de desculpas sincero ou um reencontro inesperado pode mudar o tom da sua semana.

O "Anjo do Amor" está de plantão, mas ele não trabalha com grandes gestos barulhentos. Hoje, o afeto se prova no detalhe, no cuidado e naquela mensagem que diz "lembrei de você e quis saber se está bem". Para quem está em um relacionamento, é o dia perfeito para o "ninho": cozinhar juntos ou simplesmente desfrutar do silêncio compartilhado. A segurança emocional é a moeda mais valiosa desta quinta-feira.

No entanto, fica o alerta: com as emoções à flor da pela, a carência pode bater à porta. Não confunda saudade com vontade de voltar para o que te fez mal. Use a poderosa intuição que o elemento Água está enviando para distinguir o que é um vínculo real do que é apenas medo da solidão. Deixe o passado no lugar dele se ele não trouxer paz para o seu presente.

Aproveite a noite para se nutrir, de boa comida e de boas memórias. O céu está protegendo quem tem coragem de ser vulnerável. Se você sentiu que o coração deu um "pulo" hoje, pode ser o universo confirmando que o alívio que você tanto buscou finalmente chegou.

