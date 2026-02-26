O universo fala mais alto hoje (26 de fevereiro) e Áries, Escorpião, Capricórnio e Aquário recebem um recado impossível de ignorar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:00
No dia de hoje, 26 de fevereiro, o universo decide parar de sussurrar e entrega sinais diretos para quem tem coragem de agir por instinto. Este não é um momento de esperar aprovação, analisar demais ou pedir permissão. A energia do dia favorece atitudes francas, escolhas ousadas e posicionamentos que mudam o rumo das coisas. Para quatro signos, a mensagem é simples e poderosa: avançar sem medo, confiar na própria força e parar de aceitar menos do que merece. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Neste dia, você descobre que a sua força não está na reação impulsiva, mas na coragem de agir com consciência. O que antes era raiva se transforma em atitude certeira, e isso muda completamente o jogo. Você se posiciona com firmeza, pede o que precisa e não se diminui para caber em expectativas alheias. O universo confirma algo importante: sua ousadia, quando bem direcionada, abre portas reais.
Dica cósmica: Use sua coragem para construir, não para provar nada a ninguém.
Escorpião: O dia traz revelações que mudam sua percepção sobre pessoas e situações que você vinha idealizando demais. Algo fica claro, e essa clareza liberta. Você entende o que precisa ser deixado para trás e onde está desperdiçando sua energia emocional. Essa tomada de consciência devolve seu poder e marca o início de uma retomada pessoal profunda e necessária.
Dica cósmica: Verdade também é libertação, mesmo quando dói no começo.
Capricórnio: Em 26 de fevereiro, você se impõe com elegância e firmeza, sem precisar levantar a voz. Sua postura chama atenção, suas palavras têm peso e sua presença inspira respeito imediato. Ao questionar o que estava mal resolvido, você destrava situações que pareciam estagnadas há tempo demais. O universo confirma que sua integridade é sua maior força.
Dica cósmica: Confie no valor da sua verdade e sustente sua posição.
Aquário: Este é o dia em que você percebe que não dá mais para continuar se anulando para agradar. Algo desperta em você a necessidade urgente de mudar, começar de novo e se priorizar de verdade. A mensagem do universo é clara: sua vida não pode mais girar em função das expectativas alheias. A partir dessa decisão, transformações reais começam a ganhar forma.
Dica cósmica: Escolher a si mesmo não é egoísmo, é maturidade.
