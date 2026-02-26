Acesse sua conta
O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começa e provoca revisões profundas nas decisões, promessas e planos dos próximos dias

A energia pede estratégia, comunicação consciente e ajustes inteligentes para evitar ruídos, atrasos e desgastes desnecessários

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos e mercúrio
Signos e mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 26 de fevereiro, marca o início do primeiro Mercúrio retrógrado de 2026, que começa em Peixes e já movimenta emoções, agendas e acordos. O período favorece revisão, reorganização e correção de rota. Não é momento de pressa, e sim de recalcular. Conversas importantes pedem clareza extra, compromissos exigem confirmação e decisões precisam de mais atenção aos detalhes. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje é essencial revisar seus planos e garantir que exista uma alternativa para cada compromisso importante. Confirmar horários, acordos e apoios evita contratempos. Dica cósmica: Tenha sempre um plano B preparado.

Touro: Seja honesto sobre seu ritmo. Evite assumir mais do que consegue entregar no tempo disponível. Metas realistas preservam sua energia e mantêm sua constância. Dica cósmica: Planeje considerando seu tempo real, não o ideal.

Gêmeos: Disciplina nas pequenas ações fará grande diferença. Ajustes na rotina fortalecem resultados no trabalho e na saúde. Comece com mudanças simples e sustentáveis. Dica cósmica: Pequenos hábitos constroem grandes resultados.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Câncer: Aproveite a primeira parte do dia para resolver tarefas que exigem concentração total. Iniciar algo importante logo cedo reduz pressão mais tarde. Dica cósmica: Resolva o mais complexo antes do restante.

Leão: Observe os sinais do seu corpo. Postura, pausas e limites físicos precisam de atenção. Cuidar da energia física impacta diretamente seu desempenho. Dica cósmica: Respeitar o corpo é proteger sua produtividade.

Virgem: Em vez de alimentar ansiedade sobre o futuro, transforme preocupação em planejamento. Organizar estratégias traz clareza e reduz inseguranças. Dica cósmica: Ação organizada acalma a mente.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
Libra: Antes de assumir responsabilidades com outras pessoas, alinhe expectativas. Deixe claro o papel de cada um para evitar mal-entendidos. Dica cósmica: Transparência fortalece parcerias.

Escorpião: Evite revisitar questões já resolvidas. Decidiu? Então siga em frente. Ficar revendo o passado consome energia que poderia ser usada para avançar. Dica cósmica: Confie nas decisões que já foram tomadas.

Sagitário: Sua comunicação estará em destaque. Ajuste o tom e escolha palavras com cuidado para evitar ruídos, especialmente com Mercúrio retrógrado ativo. Dica cósmica: Forma e conteúdo precisam caminhar juntos.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Planejamento estratégico será sua maior vantagem hoje. Inclua margens para imprevistos e tenha alternativas prontas caso algo mude. Dica cósmica: Antecipar cenários protege seu progresso.

Aquário: Foque em objetivos de longo prazo. Evite dispersar energia em ideias paralelas que desviam sua atenção do que realmente importa. Dica cósmica: Clareza de prioridade acelera resultados.

Peixes: Evite se dividir entre muitas funções ao mesmo tempo. Defina o que é realmente essencial e concentre sua energia nisso. Com Mercúrio retrógrado no seu signo, a organização mental é indispensável. Dica cósmica: Menos dispersão, mais foco no que importa.

