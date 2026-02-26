ASTROLOGIA

O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começa e provoca revisões profundas nas decisões, promessas e planos dos próximos dias

A energia pede estratégia, comunicação consciente e ajustes inteligentes para evitar ruídos, atrasos e desgastes desnecessários

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos e mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 26 de fevereiro, marca o início do primeiro Mercúrio retrógrado de 2026, que começa em Peixes e já movimenta emoções, agendas e acordos. O período favorece revisão, reorganização e correção de rota. Não é momento de pressa, e sim de recalcular. Conversas importantes pedem clareza extra, compromissos exigem confirmação e decisões precisam de mais atenção aos detalhes. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje é essencial revisar seus planos e garantir que exista uma alternativa para cada compromisso importante. Confirmar horários, acordos e apoios evita contratempos. Dica cósmica: Tenha sempre um plano B preparado.

Touro: Seja honesto sobre seu ritmo. Evite assumir mais do que consegue entregar no tempo disponível. Metas realistas preservam sua energia e mantêm sua constância. Dica cósmica: Planeje considerando seu tempo real, não o ideal.

Gêmeos: Disciplina nas pequenas ações fará grande diferença. Ajustes na rotina fortalecem resultados no trabalho e na saúde. Comece com mudanças simples e sustentáveis. Dica cósmica: Pequenos hábitos constroem grandes resultados.

Câncer: Aproveite a primeira parte do dia para resolver tarefas que exigem concentração total. Iniciar algo importante logo cedo reduz pressão mais tarde. Dica cósmica: Resolva o mais complexo antes do restante.

Leão: Observe os sinais do seu corpo. Postura, pausas e limites físicos precisam de atenção. Cuidar da energia física impacta diretamente seu desempenho. Dica cósmica: Respeitar o corpo é proteger sua produtividade.

Virgem: Em vez de alimentar ansiedade sobre o futuro, transforme preocupação em planejamento. Organizar estratégias traz clareza e reduz inseguranças. Dica cósmica: Ação organizada acalma a mente.

Libra: Antes de assumir responsabilidades com outras pessoas, alinhe expectativas. Deixe claro o papel de cada um para evitar mal-entendidos. Dica cósmica: Transparência fortalece parcerias.

Escorpião: Evite revisitar questões já resolvidas. Decidiu? Então siga em frente. Ficar revendo o passado consome energia que poderia ser usada para avançar. Dica cósmica: Confie nas decisões que já foram tomadas.

Sagitário: Sua comunicação estará em destaque. Ajuste o tom e escolha palavras com cuidado para evitar ruídos, especialmente com Mercúrio retrógrado ativo. Dica cósmica: Forma e conteúdo precisam caminhar juntos.

Capricórnio: Planejamento estratégico será sua maior vantagem hoje. Inclua margens para imprevistos e tenha alternativas prontas caso algo mude. Dica cósmica: Antecipar cenários protege seu progresso.

Aquário: Foque em objetivos de longo prazo. Evite dispersar energia em ideias paralelas que desviam sua atenção do que realmente importa. Dica cósmica: Clareza de prioridade acelera resultados.