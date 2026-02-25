Acesse sua conta
A energia do dia favorece escolhas certas e 4 signos passam a atrair abundância a partir de hoje (25 de fevereiro)

A sorte aparece quando confiar no próprio sentir se torna mais forte do que tentar controlar tudo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

Existem dias em que insistir menos e sentir mais faz toda a diferença. Hoje, 25 de fevereiro, quatro signos percebem que a abundância não vem do esforço excessivo, mas da entrega certa. Quando o coração guia as decisões, a vida responde com oportunidades, apoio e sorte inesperada. É um dia em que o fluxo se abre para quem para de duvidar de si. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: A abundância surge através das conexões. Conversas, encontros e pequenos gestos criam oportunidades que você não planejou, mas que chegam no momento certo. Ao ajudar, ouvir ou se colocar disponível, você percebe que o retorno vem naturalmente, seja em apoio, reconhecimento ou segurança emocional. Quanto menos você racionaliza, mais tudo flui.

Dica cósmica: Confie no impulso de ajudar, ele volta multiplicado.

Câncer: A sorte aparece quando você sai do automático e vive o momento com mais entrega. Pequenas concessões, experiências diferentes e gestos de carinho criam um efeito dominó de bem-estar. Você se sente acolhido, valorizado e cercado de afeto. A abundância vem do prazer de compartilhar, não do controle.

Dica cósmica: Abra espaço para o novo mesmo nas pequenas escolhas.

Libra: A prosperidade se manifesta através do afeto e da leveza. Um convite aceito, um gesto de cuidado ou um momento simples se transforma em algo muito maior. Você entende que nem toda riqueza é mensurável e, ao aliviar a mente, cria memórias e conexões que valem ouro.

Dica cósmica: Quando a mente descansa, a sorte trabalha.

Peixes: Algo dentro de você muda de lugar. Você entende que certas versões antigas já não fazem sentido e escolhe se priorizar sem culpa. Essa escolha abre um portal poderoso de abundância emocional e material. Ao se respeitar, você atrai situações mais alinhadas com quem você realmente é agora. Este é um dia raro de virada interna.

Dica cósmica: Escolher a si mesmo também é um ato de amor.

