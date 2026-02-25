ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (25 de fevereiro): foco nos estudos, ajustes estratégicos e paciência antes de decisões importantes

O dia pede organização mental, revisão de planos e mais equilíbrio entre responsabilidade e sensibilidade nas relações

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, favorece planejamento cuidadoso e atenção redobrada com compromissos acadêmicos e profissionais. Antes de agir por impulso, vale revisar detalhes, ajustar prazos e respeitar limites físicos e emocionais. Conversas familiares e decisões financeiras exigem maturidade. As cores e números da sorte ajudam a fortalecer clareza, disciplina e segurança interior. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Decisões ligadas a viagens e estudos pedem paciência. Respeitar limites físicos ajuda a manter produtividade constante.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Touro: Responsabilidades familiares ganham destaque. Planejamento financeiro cuidadoso evita frustrações futuras.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Gêmeos: Propostas financeiras exigem análise antes de qualquer compromisso. Constância no trabalho fortalece sua reputação.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 22

Câncer: Foco acadêmico e organização mental ajudam a reduzir pressões. Celebrar pequenas conquistas familiares traz leveza.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 11

Leão: Assuntos ligados a imóveis ou responsabilidades domésticas pedem revisão. Criatividade cresce quando há menos pressa.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

Virgem: Ajustar a rotina melhora resultados no trabalho e nos estudos. Resolver pendências financeiras traz tranquilidade.

Cor da sorte: Azul escuro

Número da sorte: 8

Libra: Decisões importantes exigem equilíbrio emocional. Planejamento cuidadoso ajuda a manter estabilidade futura.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 1

Escorpião: Mudanças no ambiente e na rotina favorecem crescimento gradual. Organização financeira traz alívio.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 6

Sagitário: Planejamento de longo prazo fortalece segurança. Ouvir mais antes de agir evita desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 7

Capricórnio: Disciplina garante avanço consistente. Transparência em assuntos familiares fortalece vínculos.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 4

Aquário: Ideias inovadoras ganham destaque no trabalho. Clareza nas conversas evita mal-entendidos.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 9

Peixes: Momento ideal para reflexão e ajustes internos. Organização evita distrações e mantém o foco nos objetivos.

Cor da sorte: Amarelo