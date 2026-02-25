Cor e número da sorte de hoje (25 de fevereiro): foco nos estudos, ajustes estratégicos e paciência antes de decisões importantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:00
A energia desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, favorece planejamento cuidadoso e atenção redobrada com compromissos acadêmicos e profissionais. Antes de agir por impulso, vale revisar detalhes, ajustar prazos e respeitar limites físicos e emocionais. Conversas familiares e decisões financeiras exigem maturidade. As cores e números da sorte ajudam a fortalecer clareza, disciplina e segurança interior. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Decisões ligadas a viagens e estudos pedem paciência. Respeitar limites físicos ajuda a manter produtividade constante.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Touro: Responsabilidades familiares ganham destaque. Planejamento financeiro cuidadoso evita frustrações futuras.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Gêmeos: Propostas financeiras exigem análise antes de qualquer compromisso. Constância no trabalho fortalece sua reputação.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 22
Câncer: Foco acadêmico e organização mental ajudam a reduzir pressões. Celebrar pequenas conquistas familiares traz leveza.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 11
Leão: Assuntos ligados a imóveis ou responsabilidades domésticas pedem revisão. Criatividade cresce quando há menos pressa.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 8
Virgem: Ajustar a rotina melhora resultados no trabalho e nos estudos. Resolver pendências financeiras traz tranquilidade.
Cor da sorte: Azul escuro
Número da sorte: 8
Libra: Decisões importantes exigem equilíbrio emocional. Planejamento cuidadoso ajuda a manter estabilidade futura.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 1
Escorpião: Mudanças no ambiente e na rotina favorecem crescimento gradual. Organização financeira traz alívio.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 6
Sagitário: Planejamento de longo prazo fortalece segurança. Ouvir mais antes de agir evita desgastes desnecessários.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 7
Capricórnio: Disciplina garante avanço consistente. Transparência em assuntos familiares fortalece vínculos.
Cor da sorte: Cinza escuro
Número da sorte: 4
Aquário: Ideias inovadoras ganham destaque no trabalho. Clareza nas conversas evita mal-entendidos.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 9
Peixes: Momento ideal para reflexão e ajustes internos. Organização evita distrações e mantém o foco nos objetivos.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 2