'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:00
Pré-candidato ao governo da Bahia, o ex-prefeito soteropolitano ACM Neto (União Brasil) prometeu revogar no primeiro dia a portaria que ficou conhecida como "aprovação em massa", caso seja eleito governador.
"Será revogada no primeiro dia. Não há hipótese de eu aceitar a aprovação automática. A aprovação tem que se dar mediante o aprendizado do aluno e mediante a avaliação dos professores e da escola. Não podia ter havido pior comando do governador do que esse da aprovação automática. Basta a gente ver que nenhuma escola particular acontece isso. Então, a gente vai estar aumentando esse fosso que existe da rede pública. Vai estar condenando o futuro desses jovens e eu não vou topar isso. Essa portaria vai ser revogada no primeiro dia, e os professores terão autonomia e liberdade para avaliar os alunos e aqueles que merecerem passar vão passar", disse ele.
A declaração do pré-candidato ao governo aconteceu em entrevista exclusiva ao CORREIO. Ainda na entrevista, ele classificou a violência como o maior problema da Bahia e afirmou que o estado precisa retomar o controle do território com mais autoridade, valorização das polícias e enfrentamento direto às organizações criminosas (clique aqui e confira na íntegra).