'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática

A declaração do pré-candidato ao governo da Bahia aconteceu em entrevista exclusiva ao CORREIO

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:00

Ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Pré-candidato ao governo da Bahia, o ex-prefeito soteropolitano ACM Neto (União Brasil) prometeu revogar no primeiro dia a portaria que ficou conhecida como "aprovação em massa", caso seja eleito governador.

"Será revogada no primeiro dia. Não há hipótese de eu aceitar a aprovação automática. A aprovação tem que se dar mediante o aprendizado do aluno e mediante a avaliação dos professores e da escola. Não podia ter havido pior comando do governador do que esse da aprovação automática. Basta a gente ver que nenhuma escola particular acontece isso. Então, a gente vai estar aumentando esse fosso que existe da rede pública. Vai estar condenando o futuro desses jovens e eu não vou topar isso. Essa portaria vai ser revogada no primeiro dia, e os professores terão autonomia e liberdade para avaliar os alunos e aqueles que merecerem passar vão passar", disse ele.