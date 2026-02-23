POLÍTICA

Deputado baiano deve assumir relatoria da PEC que acaba com a escala 6x1

Projeto prevê garantia de duas folgas por semana aos trabalhadores

Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:39

Deputado federal Paulo Azi presidiu a CCJ em 2025 Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

O deputado baiano Paulo Azi (União Brasil) deverá ser o relator da proposta que acaba com a jornada de trabalho 6x1 e garante dois dias de folga aos trabalhadores. O projeto tramita na Câmara dos Deputados.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, o presidente da Comissão de Constituição (CCJ) da Câmara, Leur Lomanto Jr. (União-BA), definiu, em acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o deputado Paulo Azi como relator da proposta. Azi presidiu a CCJ em 2025. Ao CORREIO, o deputado federal baiano afirmou que ainda não recebeu formalmente o convite.

Paulo Azi foi um dos parlamentares que votou pelo fim da escala 6x1, em novembro do ano passado. “Assinei a PEC propõe o fim da escala 6x1 porque acredito que esse é um tema que precisa ser amplamente debatido por toda sociedade. É essencial que possamos analisar essa questão com profundidade, sem radicalismos, e com maturidade e serenidade, em busca de um consenso”, disse em uma publicação nas redes sociais.

A proposta foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no início deste mês. A previsão é de que a indicação de Azi seja formalizada na terça-feira (24), segundo o Metrópoles.