Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deputado baiano deve assumir relatoria da PEC que acaba com a escala 6x1

Projeto prevê garantia de duas folgas por semana aos trabalhadores

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:39

Presidente do União Brasil na Bahia, o deputado federal Paulo Azi
Deputado federal Paulo Azi presidiu a CCJ em 2025 Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

O deputado baiano Paulo Azi (União Brasil) deverá ser o relator da proposta que acaba com a jornada de trabalho 6x1 e garante dois dias de folga aos trabalhadores. O projeto tramita na Câmara dos Deputados.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, o presidente da Comissão de Constituição (CCJ) da Câmara, Leur Lomanto Jr. (União-BA), definiu, em acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o deputado Paulo Azi como relator da proposta. Azi presidiu a CCJ em 2025. Ao CORREIO, o deputado federal baiano afirmou que ainda não recebeu formalmente o convite. 

Paulo Azi foi um dos parlamentares que votou pelo fim da escala 6x1, em novembro do ano passado. “Assinei a PEC propõe o fim da escala 6x1 porque acredito que esse é um tema que precisa ser amplamente debatido por toda sociedade. É essencial que possamos analisar essa questão com profundidade, sem radicalismos, e com maturidade e serenidade, em busca de um consenso”, disse em uma publicação nas redes sociais. 

Leia mais

Imagem - Redes de supermercados acabam com a escala 6x1 e garantem dois dias de folga aos funcionários

Redes de supermercados acabam com a escala 6x1 e garantem dois dias de folga aos funcionários

Imagem - Fim da escala 6x1 pode elevar custos da indústria e acirrar embate entre governo e empresariado

Fim da escala 6x1 pode elevar custos da indústria e acirrar embate entre governo e empresariado

Imagem - Fim da escala 6x1 deve ser votado neste semestre, afirma ministro

Fim da escala 6x1 deve ser votado neste semestre, afirma ministro

A proposta foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no início deste mês. A previsão é de que a indicação de Azi seja formalizada na terça-feira (24), segundo o Metrópoles. 

Enquanto o fim da escala 6x1 segue em pauta para discussão em Brasília, algumas empresas se adiantam e passam a garantir duas folgas por semana aos funcionários, aderindo à escala 5x2. 

Mais recentes

Imagem - 'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática

'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática
Imagem - Flávio Bolsonaro usa linguagem neutra em publicação que pede apoio a sua candidatura: 'todes, todys e todXs'

Flávio Bolsonaro usa linguagem neutra em publicação que pede apoio a sua candidatura: 'todes, todys e todXs'
Imagem - Documento vencido pode? As regras de identificação que salvam (ou travam) sua votação

Documento vencido pode? As regras de identificação que salvam (ou travam) sua votação

MAIS LIDAS

Imagem - Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027
01

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja
03

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Imagem - 4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026
04

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026