Redes de supermercados acabam com a escala 6x1 e garantem dois dias de folga aos funcionários

Maysa Polcri
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:22
Enquanto o fim da escala 6x1 segue em pauta para discussão na Câmara dos Deputados, algumas empresas se adiantam e passam a garantir duas folgas por semana aos funcionários, aderindo à escala 5x2. Atualmente, a legislação trabalhista prevê apenas um dia de folga para os trabalhadores formais.
Um desses exemplos é o Grupo Savegnago de supermercados, que possui 14 mil funcionários e acabou com a escala 6x1 neste mês. Com 73 unidades e forte atuação no interior de São Paulo, a empresa testava o modelo desde novembro e decidiu torná-lo oficial ao perceber o aumento da produtividade entre os funcionários.
Ao UOL, o gerente de Recursos Humanos, Michel Campos, explicou que a empresa aumentou a carga horária dos funcionários de 7h20 para 8h48, mantendo as 44 horas semanais. Não houve redução salarial, segundo ele.
A rede de supermercados Pague Menos também adotou a escala 5x2 neste ano, após um período de teste. A empresa possui 40 lojas distribuídas no interior de São Paulo e 8 mil funcionários.
No início deste mês, a proposta do fim da escala 6x1 foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, que tem como presidente o deputado federal baiano Leur Lomanto Júnior (União Brasil).
A medida é polêmica e divide empresários. De acordo com José Velloso, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o impacto do fim da escala será o de aumento nos custos de produção e perda de competitividade.
Ele cita um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) que indica um aumento de custos de quase R$ 180 bilhões para a indústria se a jornada for reduzida das atuais 44 horas semanais para 36 horas.