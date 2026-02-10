POLÍTICA

Deputado baiano vai comandar comissão que votará fim da escala 6x1

Se aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente, a emenda permitirá aos trabalhadores formais dois dias de folga semanal

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:00

Deputado federal Leur Lomanto Júnior Crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados

O deputado federal baiano Leur Lomanto Júnior (União Brasil) foi escolhido, nesta terça-feira (10), o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Ele foi eleito com 36 votos, consumando maioria simples conforme previsto no regimento interno da Casa.

Lomanto assume o cargo no lugar do também deputado federal baiano Paulo Azi (União Brasil), após acordo de lideranças e com o apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Um dos projetos que estão no horizonte da comissão é a que dá fim à jornada 6x1, encaminhada esta semana por Hugo Mota à CCJ. Lomanto disse ter conversado por telefone com Hugo Mota, e que, na conversa, o presidente da Câmara pediu que a comissão priorize a votação da proposta.

Se aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, a emenda permitirá aos trabalhadores formais dois dias de folga semanal. Atualmente, a legislação trabalhista prevê apenas um dia de folga para os trabalhadores formais.