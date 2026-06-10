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Previdência privada: como funciona a portabilidade para fugir de taxas altas sem pagar imposto

Mecanismo gratuito permite transferir o saldo acumulado entre bancos e seguradoras

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 10 de junho de 2026 às 05:00

A previdência complementar é uma estratégia eficaz para reforçar a segurança financeira na velhice (Imagem: Anatoliy Cherkas | Shutterstock)
Portabilidade gratuita vira saída para proteger o saldo da previdência privada contra custos invisíveis dos fundos tradicionais. Crédito: Imagem: Anatoliy Cherkas | Shutterstock

O mercado de previdência aberta no Brasil conta com mais de 13,6 milhões de planos ativos e movimenta um patrimônio que ultrapassa R$ 1,8 trilhão, o equivalente a 12% do PIB nacional, segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi). Apesar do volume, parte desse dinheiro continua em fundos antigos que cobram taxas elevadas e entregam retornos baixos.

Como simular sua aposentadoria no INSS

Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução
Acesse o Meu INSS; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Informe CPF e senha; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
MeClique em “Do que você precisa?” e digite Simular Aposentadoria;uINSS por Shutterstock
Confira as simulações para as regras anteriores e posteriores à Reforma; por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Clique em “Baixar PDF” para visualizar os detalhes. por Divulgação
Todo o processo é feito pela internet, sem necessidade de comparecer a uma agência do INSS. por Divulgação/INSS
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Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução

Para mudar de estratégia, o poupador pode recorrer à portabilidade. O mecanismo permite transferir o saldo acumulado para outro fundo, na mesma instituição ou em uma seguradora concorrente. Pelas normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o processo é gratuito, sem taxa de saída, e a migração ocorre em até cinco dias úteis após a aprovação. A transição tem isenção fiscal: não há cobrança de Imposto de Renda (IR) e o investidor preserva o tempo acumulado na tabela de tributação.

A diferença entre a previdência privada e o INSS

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A busca por planos privados costuma ocorrer pelo teto financeiro da previdência pública. O INSS limita o valor máximo que um aposentado pode receber. Para quem tem salários mais altos na ativa, depender apenas do governo gera uma queda no padrão de vida.

Enquanto o INSS funciona como uma rede de proteção social — garantindo também benefícios de risco como auxílio-doença e pensão por morte —, a previdência privada entra como um complemento de renda de longo prazo. O trabalhador define quanto quer poupar e onde aplicar, enquanto no INSS a contribuição é obrigatória e segue regras fixas do governo.

Movimentação de recursos entre os bancos

Grandes bancos de varejo ainda concentram a maioria dos ativos. A Brasilprev lidera o setor com mais de R$ 446 bilhões, seguida por Bradesco Vida e Previdência (R$ 341 bilhões) e Itaú Vida e Previdência (R$ 276 bilhões). Caixa e Santander fecham a lista dos cinco maiores.

Porém, seguradoras independentes e plataformas digitais, como XP Vida e Previdência, BTG Pactual e Icatu Seguros, ganham espaço com as portabilidades externas. O movimento cresceu porque os fundos tradicionais costumavam aplicar apenas em renda fixa conservadora com taxas de administração de 2% a 3% ao ano, além da taxa de carregamento sobre os depósitos. Com o acesso digital, o poupador migra para fundos modernos com custos menores para preservar o patrimônio.

Regras e restrições para fazer a troca

Para solicitar a transferência, é preciso respeitar a janela de carência do contrato atual, que a SUSEP fixa entre 60 e 180 dias. A regra principal determina que o dinheiro migre para a mesma categoria de plano:

  • VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre): soma 8,5 milhões de contratos e só migra para outro VGBL.
  • PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre): soma 3,2 milhões de planos, permite deduzir até 12% da renda tributável no IR e só migra para outro PGBL.

O órgão regulador proíbe a troca de modalidades (de PGBL para VGBL ou vice-versa). A portabilidade também é vetada se o plano já saiu da fase de acumulação e o poupador começou a receber a renda mensal acordada.

Recentemente, a legislação mudou o regime de tributação. Quem escolhia a tabela regressiva ficava preso ao modelo. Agora, a Receita Federal permite alterar a opção fiscal (entre progressiva e regressiva) no momento da portabilidade ou até o primeiro resgate.

Como iniciar o processo de migração

O trabalhador não precisa pedir a liberação dos recursos ao banco antigo. Todo o trâmite começa na instituição de destino. O primeiro passo é solicitar o extrato técnico detalhado à seguradora atual para obter o CNPJ do fundo, o número da proposta e o regime de imposto.

Com os dados, basta preencher o termo de portabilidade na nova empresa escolhida. A instituição de destino faz o contato e recebe o saldo financeiro de forma automática.

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Brasil Inss Previdência

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