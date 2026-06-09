ENTREVISTA

Após susto em avião, ACM Neto relata pânico, diz que recorreu à fé em Deus e garante: 'Pré-campanha está mantida'

"Não tenho medo de avião. (...) Mas essa sensação de achar que poderia morrer foi a primeira vez", diz pré-candidato ao governo da Bahia, em entrevista ao CORREIO

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 9 de junho de 2026 às 15:50

Ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), viveu momentos de tensão durante um voo nesta segunda-feira (8).

A aeronave em que ele viajava sofreu uma despressurização quando seguia para Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano, obrigando os pilotos a realizarem uma descida rápida de emergência.

Em entrevista ao CORREIO, Neto relatou o pânico vivido a bordo, descreveu a sensação de que o avião estava “despencando” e afirmou que este foi o maior susto de sua vida. Apesar do incidente, ele garantiu que manterá a agenda de pré-campanha nos próximos dias.

O senhor seguia para uma agenda em Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano, quando ocorreu a despressurização da aeronave?

Isso. Eu estava indo para o distrito de Iguatemi, em Livramento. Nós recebemos o apoio do presidente da Câmara de Livramento e era aniversário dele. Ele nos convidou na semana passada. Essa agenda nem estava prevista para segunda-feira, mas reorganizamos para estarmos presentes neste evento. Iríamos pousar em Brumado e, de lá, iríamos rodar mais cerca de 50 quilômetros até o distrito de Livramento.

Em que momento perceberam que havia um problema na aeronave?

O problema que a gente sentiu foi cerca de dez minutos antes do pouso. Começamos a sentir uma pressão forte no ouvido, aquela sensação de ouvido entupido. Quando percebemos, estávamos todos na aeronave com a mesma sensação. Dali em diante, foi tudo muito rápido. O avião deu um solavanco e depois começou a cair. Despencar. Até estabilizar, foram três minutos e meio.

Foi tudo muito rápido. O avião deu um solavanco e depois começou a cair. Despencar. ACM Neto Pré-candidato ao governo da Bahia

Vocês foram informados pelo piloto sobre o que estava acontecendo?

Não. As máscaras (de oxigênio) caíram. Os pilotos estavam concentrados em cumprir os procedimentos para estabilizar o avião. Eles cumpriram todos os procedimentos. Agora, nós não fomos avisados.

Foi por volta de que horas?

Deve ter sido por volta de 18h45.

O senhor afirmou que esse foi o maior susto da sua vida.

Foi, sim. Porque realmente achamos que poderia acontecer o pior. Pelo menos, uma parte dos passageiros. Primeiro houve uma queda abrupta, aquela sensação de estar despencando. Depois, o avião começou a perder altitude gradualmente. Ninguém sabia se conseguiríamos pousar ou não. Eu não tinha nenhuma informação. Quando o avião despressurizou, as máscaras caíram.

Foi um momento de pânico. Pânico mesmo. ACM Neto Pré-candidato ao governo da Bahia

Foi um momento muito difícil.

Foi um momento de pânico. Pânico mesmo.

O senhor já tinha passado por algo parecido em uma aeronave?

Não tenho medo de avião. Já tive problema sim. Há muito tempo no começo da minha carreira, inclusive pousos forçados. Mas essa sensação de achar que poderia morrer foi a primeira vez. Nunca tive medo de avião, helicóptero ou qualquer outro tipo de aeronave. Até porque viajo constantemente.

A aeronave vai passar por perícia?

A aeronave é de uma empresa de táxi aéreo que não é da Bahia. Ela já retornou para a base da empresa para passar por uma inspeção completa e buscar as explicações que justifiquem o que provocou a despressurização. Pelo que consta nos manuais, como estávamos a 28 mil pés, uma das medidas previstas no protocolo é justamente fazer a descida rápida. Foi o que o piloto fez ao apontar o nariz da aeronave para baixo e perder altitude rapidamente.

Quando o senhor retoma a agenda de pré-campanha?

A agenda está mantida. Hoje e amanhã as agendas já estavam previstas para Salvador. Na quinta-feira, vou para Pilão Arcado, depois sigo para Luís Eduardo Magalhães. Na sexta-feira, cumpro agenda em Luís Eduardo e depois vou para Itaeté. Retorno a Salvador na sexta-feira. No sábado, estarei em Jequié e, no domingo, em Serra Holândia e Capela do Alto Alegre. Está tudo mantido.

A pré-campanha então segue?