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ACM Neto comenta susto em voo: 'Está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo'

Aeronave do pré-candidato ao governo da Bahia apresentou um problema técnico nesta segunda-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Elaine Sanoli

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 8 de junho de 2026 às 22:21

ACM Neto
ACM Neto Crédito: Divulgação

O pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), usou as redes sociais para tranquilizar apoiadores após um incidente aéreo durante um voo para Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano, nesta segunda-feira (8).

"Quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Graças a Deus, está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo", escreveu o político.

Neto explicou na publicação que seguia para uma agenda em Livramento de Nossa Senhora quando a aeronave apresentou um problema técnico, o que exigiu o retorno a Salvador. O avião precisou reduzir rapidamente a altitude durante o voo, passando de cerca de 30 mil para 10 mil pés. Durante o procedimento de emergência, as máscaras de oxigênio foram acionadas para os passageiros.

Na comitiva de ACM Neto estavam os pré-candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), além da deputada federal Roberta Roma (PL), quando ocorreu a despressurização da cabine.

"Minha gratidão a Deus e a todos pelas orações", completou Neto na publicação.

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