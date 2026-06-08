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Jornal CORREIO terá item exclusivo da Copa do Mundo na edição desta sexta (12)

Exemplar do dia e garrafa serão vendidos por apenas R$ 11

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de junho de 2026 às 21:53

logo correio ba og image
Correio* Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (12), o jornal Correio estará acompanhado de uma lembrança especial para acompanhar o torcedor baiano nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. No dia, o exemplar poderá ser adquirido com um item exclusivo: uma garrafa temática do Brasil.

Os leitores poderão escolher entre duas opções de cor, azul ou verde, com uma frase personalizada especialmente para a ocasião, que sintetiza o grito da torcida: “Vai, Brasil”.

Veja as opções do item exclusivo do Correio

Item exclusivo do Correio por Divulgação
Item exclusivo do Correio por Divulgação
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Item exclusivo do Correio por Divulgação

O primeiro jogo da seleção canarinho acontece neste sábado (13), às 19h, contra a seleção do Marrocos. Na sexta-feira seguinte, dia 19, a única seleção pentacampeã do mundo enfrenta o Haiti, às 21h30. O último confronto pela fase de grupos será contra a Escócia, às 19h do dia 24 de junho.

O jornal, junto com o produto, será vendido por R$ 11,00 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na mesma data, a edição sem o item será comercializada por R$ 2,25.

Para os assinantes do CORREIO, basta ligar para a Central de Atendimento na sexta-feira e solicitar a garrafa por meio do número (71) 3480-9140 ou pelo WhatsApp (71) 98951-3000. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato. A entrega para assinantes será realizada apenas na capital. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

Tags:

Correio Copa do Mundo 2026

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