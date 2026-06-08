ACM Neto e comitiva retornam a Salvador após susto em voo

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 8 de junho de 2026 às 21:24
Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) e a comitiva que o acompanhava retornaram a Salvador nesta segunda-feira (8) após um incidente durante um voo com destino a Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano.
ACM Neto estava na aeronave ao lado dos pré-candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), além da deputada federal Roberta Roma (PL), quando ocorreu uma despressurização da cabine. Segundo apurou o CORREIO, o avião precisou reduzir rapidamente a altitude, passando de cerca de 30 mil para 10 mil pés. Durante o procedimento de emergência, as máscaras de oxigênio foram acionadas para os passageiros.
Após o episódio, a agenda no interior foi interrompida e ACM Neto e os demais integrantes da comitiva retornaram à capital baiana.
"Quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Graças a Deus, está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo. Houve um problema técnico durante o voo que nos levaria para um agenda em Livramento de Nossa Senhora, mas retornamos a Salvador em segurança. Minha gratidão a Deus e a todos pelas orações", escreveu ACM Neto, em uma publicação no Instagram.