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Quem são os chefes que sustentam o avanço do Comando Vermelho na Bahia?

Com estrutura descentralizada, facção se apoia em lideranças regionais para manter influência em Salvador, Recôncavo e interior

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:00

CV: lideranças que comandam o avanço da facção na Bahia
CLideranças Crédito: Reprodução

Da geografia acidentada da capital, marcada por becos e vielas, ao Recôncavo Baiano, o Comando Vermelho (CV) mantém uma estrutura descentralizada, baseada em lideranças regionais.

Chefes que sustentam o avanço do CV na Bahia

Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador por Marina Silva
CLideranças por Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
'Falcão' é apontado como responsável pela morte de PM por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
Chokito hoje e na época do crime por Reprodução e Divulgação
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
MT é o segundo nome da hierarquia da Tropa da Juba' por Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
'MT' 'braço direito' de 'Juba', líder da 'Tropa da Juba' por Redes sociais
'MT' é o segundo nome da 'Tropa da Juba', facção filiada ao CV por Redes sociais
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprosução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
'Juba' ao lado de 'Mil Grau', líder do CV em Feira de Santana, no aniversário dela por Reprodução
Josevaldo Bandeira, é conhecido como Val Bandeira por Divulgação
Jonas foi executado após confrontos entre CV e BDM por Reprodução
Lojas fechadas: CV queria R$ 400 por semana por Arisson Marinho/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
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Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador por Marina Silva

Em Salvador, 'Pai Pequeno' é apontado como principal referência da facção no Complexo do Nordeste, ao lado de nomes como 'Falcão', 'Zóio de Gato' e 'Chokito', enquanto 'Val Bandeira', preso em presídio federal, segue como liderança simbólica.

Operações da SSP contra lideranças criminosas na Bahia

Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
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Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
Polícia Civil deflagra operação no Oeste por Divulgação/ Polícia Civil
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
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Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
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Operação Fio Condutor por Divulgação/Polícia Civil
Operação Fio Condutor por Marcela Correia e Felipe Conceição/Polícia Civil
Operação mira traficantes no Engenho Velho de Brotas por Alberto Maraux/SSP
Operação mira traficantes no Engenho Velho de Brotas por Alberto Maraux/SSP
Operação mira traficantes no Engenho Velho de Brotas por Alberto Maraux/SSP
Operação mira traficantes no Engenho Velho de Brotas por Alberto Maraux/SSP
Operação Intervenção por Alberto Maraux/SSP
Operação Brilho do Amanhã por Filipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
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Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Operação reúne forças policiais por Divulgação
Um trator é usado na desobstrução das ruas em 3 bairros: Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira por Divulgação/ Ascom PC-BA
Ações nos bairros de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira também retiraram pontos de energia em via pública e também realizou levantamentos investigativos por Divulgação/ Ascom PC-BA
Policiais civis acompanham retirada de pedras, entulhos, móveis e eletrodomésticos usados para impedir o avanço policial por Divulgação/ Ascom PC-BA
Alimentos vencidos são apreendidos durante operação da polícia em Salvador por Bruno Ricardo/Ascom PCBA
Operação mira grupo criminoso em Arraial D'Ajuda por Reprodução
Operação Vértice Zero por Rafael Rodrigues/SSP
Rafael Rodrigues/SSP por Rafael Rodrigues/SSP
Operação Vértice Zero por Rafael Rodrigues/SSP
Operação Skywalker por Divulgação
Operação Skywalker por Divulgação
Operação Colecionador mira suspeitos de homicídio de por Divulgação Ascom/ PC-BA
Gaeco e PM participaram da operação por Divulgação
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM realiza operação em Salvador por Divulgação PM-BA
Operação Circuito Fechado por SSP/Ascom
Operação Circuito Fechado por SSP/Ascom
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Operação Pertinaz por Polícia Civil
Operação Pertinaz por Operação Pertinaz
Operação Pertinaz por Operação Pertinaz
Operação Pertinaz por Operação Pertinaz
MPBA e Polícia Federal deflagram operação contra homem que vendeu fuzil a organização criminosa por Divulgação MP-BA
Fuzis e pistolas foram apreendidos em operação na Rocinha por Divulgação/ PMERJ
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Operação Silêncio das Armas pretende destruir cerca de 30 toneladas de armamento por Feijão Almeida/ GOVBA
Operação Skywalker cumpre 17 mandados de prisão e revela rede interestadual ligada ao tráfico e comércio ilegal de armas por Divulgação / PC-BA
Polícia Civil deflagra Operação Skywalker contra o crime organizado na Bahia por Divulgação / PC-BA
Operação “Fraus Omnia” desarticula esquema criminoso no departamento de trânsito de Barreiras por Divulgação MP-BA
Uma réplica de fuzil, porções de maconha, papelotes de cocaína e munições foram apreendidas em operação em Condeúba por Divulgação / Ascom PC-BA
Operação policial aconteceu nesta sexta por Divulgação
Polêmica, Cosme de Farias e Vila Laura: operação mira áreas com atuação do CV por Arisson Marinho/CORREIO
Polêmica, Cosme de Farias e Vila Laura: operação mira áreas com atuação do CV por Reprodução/SSP
Operação foi realizada em três bairros de Salvador por Divulgação/PC
Operação cumpre mandados de busca e apreensão por Divulgação
Suspeito foi preso em operação por Divulgação
1 de 81
Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução

Na Ilha de Itaparica, 'Tio Chico' é investigado como chefe do grupo e uma das principais influências no Recôncavo.

No interior, destaca-se a líder feminina 'Juba', em Feira de Santana, ao lado de Fabrício Luz dos Santos Sacramento, com atuação em Valença e Ituberá, reforçando a estratégia de comando regionalizado adotada pela organização criminosa.

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O teatro incompleto, os respiradores de Rui Costa na mira da PGR e as nomeações travadas