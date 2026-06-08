COLUNA BRUNO WENDEL

Quem são os chefes que sustentam o avanço do Comando Vermelho na Bahia?

Com estrutura descentralizada, facção se apoia em lideranças regionais para manter influência em Salvador, Recôncavo e interior

Bruno Wendel

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:00

CLideranças Crédito: Reprodução

Da geografia acidentada da capital, marcada por becos e vielas, ao Recôncavo Baiano, o Comando Vermelho (CV) mantém uma estrutura descentralizada, baseada em lideranças regionais.

Chefes que sustentam o avanço do CV na Bahia 1 de 140

Em Salvador, 'Pai Pequeno' é apontado como principal referência da facção no Complexo do Nordeste, ao lado de nomes como 'Falcão', 'Zóio de Gato' e 'Chokito', enquanto 'Val Bandeira', preso em presídio federal, segue como liderança simbólica.

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Na Ilha de Itaparica, 'Tio Chico' é investigado como chefe do grupo e uma das principais influências no Recôncavo.