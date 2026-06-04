COLUNA BRUNO WENDEL

Sob a marca do CV: facção espalha pichações e manda recado ao BDM

Casas, comércios e até estruturas do VLT amanheceram pichados com as iniciais da organização criminosa

Bruno Wendel

Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:31

Comitiva esteve no Lobato Crédito: Tony Silva/Divulgação

Os moradores do Lobato se preparam para dias difíceis. Após o contra-ataque realizado no último dia 27, o Comando Vermelho (CV) adotou uma estratégia sem uso direto da violência para demonstrar força e expor a fragilidade do Bonde do Maluco (BDM) na região.

Na quarta-feira (3), diversas casas e pontos comerciais da localidade conhecida como "Corre ou Morre" amanheceram pichados com as iniciais da facção carioca. Nem mesmo estruturas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) escaparam da ação dos criminosos.

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Segundo moradores, as pichações foram ordenadas por um traficante conhecido como "Coiote", apontado como linha de frente do CV na localidade do Coroado. Ele seria um dos gerentes subordinados ao traficante "Lambão", que atualmente está no Rio de Janeiro. No Lobato, o Comando Vermelho mantém presença principalmente nas áreas conhecidas como "Casinhas" e Rua E.

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