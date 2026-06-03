ALÔ ALÔ

Gilberto Gil vem a Salvador para show no Arraiá do Alô Alô Bahia

Apresentação de Gil no próximo dia 16 é a única que ele fará durante o período de São João em 2026

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de junho de 2026 às 05:00

Gilberto Gil Crédito: @solefotoitalia

Um dos maiores nomes da música brasileira escolheu Salvador para um encontro especial com o público durante os festejos juninos. Gilberto Gil será a principal atração do Arraiá do Alô Alô Bahia, no próximo dia 16 de junho, em apresentação que marcará seu único show durante o período de São João em 2026.

O show acontece no Trapiche Barnabé e promete reunir diferentes gerações em torno da obra de um artista que atravessa décadas e permanece como uma das vozes mais influentes do país. Ao contrário do que o contexto junino pode sugerir, Gil não apresentará um repertório temático de São João. O público poderá assistir a um espetáculo especial com alguns dos maiores sucessos de sua trajetória.

A relação entre o cantor e o Alô Alô Bahia já soma capítulos especiais. Em 2024, Gilberto Gil foi a grande atração da comemoração pelos 15 anos do portal, realizada na Casa Pia de São Joaquim. Na ocasião, dividiu o palco com participações de Ivete Sangalo e Xamã.

Agora, o artista retorna à capital baiana para um novo encontro com o público, desta vez em clima de São João. A festa reunirá música, gastronomia típica e experiências ligadas a uma das tradições culturais mais fortes do Nordeste.

Além do evento, o Alô Alô Bahia realizará uma cobertura especial dos festejos juninos ao longo de todo o mês de junho, acompanhando os principais acontecimentos, destinos, tradições e personagens que movimentam o São João na Bahia e em outras regiões do país.

Matheus Andrade e Ellen Baleeiro Crédito: Fernando Peixoto

Casamento na Vitória

O empresário Matheus Andrade e a biomédica Ellen Baleeiro celebraram o casamento no último sábado (30), em Salvador. A cerimônia aconteceu na Igreja da Vitória e foi seguida por recepção no Cerimonial Cunha Guedes. Assinada por Beth e Camila Bahiense, a decoração teve como destaque tapetes orientais em homenagem à trajetória da família do noivo, à frente da tradicional Bagdá Tapetes. A festa contou ainda com show de Levi Alvim e apresentação do DJ Gueri.

Clarissa Mathias Crédito: divulgação

Destaque baiano

A oncologista baiana Clarissa Mathias participou do encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), realizado em Chicago, nos Estados Unidos. Considerado o maior congresso de oncologia do mundo, o evento reúne especialistas para discutir avanços no diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer. Integrante da diretoria da entidade como membro internacional, Clarissa destacou durante o encontro os avanços recentes no tratamento do câncer de pulmão e a ampliação da sobrevida e da qualidade de vida dos pacientes.

Hotel seis estrelas