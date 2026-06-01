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Competitivo, Sonic vai ajudar a Chevrolet recuperar mercado; conheça o carro

Mirando modelos como Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera, novo modelo é oferecido em duas versões

Antônio Meira Jr.

De Belo Horizonte* Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:01

A versão RS do Sonic tem apelo esportivo e aposta em rodas escurecidas e detalhes em preto brilhante Crédito: Fabio Gonzalez/ GM

Introduzir um novo veículo no mercado não é algo simples, e o Chevrolet Sonic não teve como fugir disso. Mesmo utilizando a mesma plataforma e conjunto motriz de modelos como Onix e Tracker, a General Motors investiu R$ 900 milhões em seu desenvolvimento. Esse montante foi aplicado em diversos processos, desde os ciclos iniciais até a adaptação da fábrica de Gravataí (RS) para sua montagem.

Antes do modelo começar a ser fabricado em série, o Projeto Carbon, como era tratado o Sonic durante seu desenvolvimento, contou com a participação de 336 engenheiros e técnicos brasileiros, que somaram 792 mil horas de trabalho. Eles fizeram ainda 1.027 análises virtuais do novo carro, o que consumiu 55 mil horas de desenvolvimento virtual. Na prática, foram montados 27 veículos de validação que passaram por 167 testes físicos e rodaram mais de 500 mil quilômetros em provas de qualidade e durabilidade.

Esse veículo, que segue o estilo SUV coupé, foi inspirado no Equinox EV e estreou recentemente nas concessionárias em duas versões: Premier (R$ 134.990) e RS (R$ 140.990) - inicialmente, ele está sendo oferecido com um preço promocional, reduzido em R$ 5 mil. Na semana passada, quando foi realizada uma ação em conjunto das 600 concessionárias da marca, 14 mil unidades do Sonic foram comercializadas em apenas um dia. Resultado: R$ 1,8 bilhão em vendas.

Chevrolet Sonic 1 de 5

O Sonic é posicionado no portfólio da Chevrolet entre o Onix Activ, que vai ser apresentado nas próximas semanas, e o Tracker. Para acomodar a nova configuração do hatch e o novo SUV coupé, a Chevrolet vai alterar as versões Onix. Entre os rivais do Sonic, estão modelos como Fiat Pulse, Renault Kardian e os Volkswagen Nivus e Tera, a depender da versão.

Assim como os outros veículos derivados do projeto, o Sonic adota proporções próprias: são 4,23 metros de comprimento, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura. Ou seja, é 7 centímetros maior que o Onix e 4 cm menor que o Tracker. São 2,55 m de distância entre os eixos e a altura em relação ao solo é muito boa para a categoria: 20,1 cm.

O QUE O CHEVROLET SONIC TEM

Nas duas configurações, o Sonic utiliza o câmbio automático de seis velocidades e o motor 1 litro turbo de três cilindros com injeção direta de combustível. Esse propulsor entrega 115 cv de potência com qualquer combustível, mas torque varia: 18,9 kgfm com etanol e 18,3 kgfm com gasolina.

A boa equação entre o peso e a potência garante bons resultados de desempenho, que, associados ao acerto de suspensão, conferem ao Sonic uma dirigibilidade exemplar nessa categoria.

A eficiência energética também merece destaque. Com etanol, o Inmetro aferiu que faz 8,4 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada. Com gasolina, os resultados passam para 12,1 km/l (cidade) e 14,8 km/l (estrada).

A configuração Premier tem detalhes cromados e rodas diamantadas. O bagageiro tem capacidade para 392 litros Crédito: Fabio Gonzalez/ GM

A cabine ficou um pouco mais sofisticada do que a do Onix, com mais áreas que utilizam materiais macios. Os bancos receberam uma camada extra de espuma - como a que foi aplicada ao Tracker em sua última atualização - e o quadro de instrumentos é integrado à central multimídia.

A configuração Premier tem a intenção de ser mais sofisticada e elegante, trazendo detalhes cromados na carroceria, interior com tons mais claros e rodas diamantadas. Na RS, o foco é a esportividade, com acabamentos escurecidos por fora, rodas pintadas na cor preta e interior com detalhes em vermelho ou costuras contrastantes.

Ambas contam com alguns equipamentos de auxílio à condução, como alerta de detecção frontal de pedestres e ciclistas com frenagem automática de emergência e alerta de ponto cego. O valor mais alto cobrado pela versão RS é explicado pelo incremento de alguns equipamentos. Apenas nesta opção, a Chevrolet oferece farol alto adaptativo e sensores de estacionamento traseiro, lateral e dianteiro. Com a soma desses três itens, a empresa oferece o Easy Park, um assistente de estacionamento automático.

As duas versões são conectadas, ou seja, possuem o sistema OnStar que passou a ser gratuito por oito anos. Dessa forma, por meio de um aplicativo, o cliente pode localizar o carro e climatizar antecipadamente a cabine, entre outros recursos.