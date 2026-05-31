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Carro elétrico da Ferrari recebe críticas e ações da empresa caem

O esportivo de 1.050 cv de potência foi projetado por um ex-designer da Apple

Antônio Meira Jr.

Publicado em 31 de maio de 2026 às 17:00

O Luce foi concebido por Jony Ive, ex-designer da Apple. O desenho foi muito criticado Crédito: Ferrari

O mercado recebe muito bem os novos modelos da Ferrari, que até então lidou bem com a eletrificação. Essa história começou com o lançamento do LaFerrari (2013) e seguiu bem com outros modelos, como o SF90 Stradale (2019).

No entanto, esses carros eram híbridos. O mesmo não aconteceu nesta semana, com a estreia do Luce, primeiro superesportivo completamente elétrico da companhia italiana. Após duras críticas, como a de Luca di Montezemolo, que declarou que “se eu dissesse o que realmente penso, estaria prestando um desserviço à Ferrari. Corremos o risco de destruir uma lenda, e sinto muito por isso. Espero que, pelo menos, removam o cavalo empinado daquele carro”.

Montezemolo não é um apaixonado qualquer, ele presidiu a empresa entre 1991 e 2014 - tempo que o coloca como o executivo mais longevo da era pós Enzo, fundador da marca que leva seu sobrenome.

Esse tipo de comentário sobre o novo carro repercutiu nas bolsas de valores: as ações chegaram a cair cerca de 8,37% na Itália e 6% nos Estados Unidos. Além do desenho controverso do Luce, o recuo nas ações ocorreu em um cenário de desaceleração da demanda global por carros elétricos, o que tem levado até fabricantes de alto padrão a revisarem suas metas.

Ferrari Luce 1 de 2

COMO É O NOVO FERRARI

Batizado como luz em italiano, o Luce tem quatro motores - um em cada roda - que desenvolvem em conjunto 1.050 cv de potência e 117 kgfm de torque. A Ferrari declara que a aceleração de zero a 100 km/h é cumprida em 2,5 segundos e a velocidade máxima de 310 km/h.

O modelo pesa 2.260 kg, com distribuição de peso de 47% na dianteira e 53% na traseira. A autonomia estimada é superior a 500 quilômetros.

GWM ATUALIZA O HAVAL H9

Apresentado em setembro do ano passado no Brasil, o Haval H9 chegou à linha 2027. A única alteração é no visual: ganhou acabamento em preto fosco na grade dianteira, em sintonia com os emblemas traseiros já escurecidos.

O conjunto mecânico foi mantido. O SUV de sete lugares segue com motor 2.4 turbo diesel que entrega 184 cv de potência e 48,9 kgfm de torque, combinado ao câmbio automático de nove marchas e à tração integral com caixa de redução.

O Haval H9 é oferecido em versão única por R$ 335 mil e tem 10 anos de garantia. Os dois principais rivais são o Chevrolet Trailblazer (R$ 422.950) e o Toyota SW4 (a partir de R$ 424.590). No acumulado do ano, entre janeiro e maio, o SW4 é o mais vendido da categoria com 5.553 emplacamentos. No mesmo período, o Haval H9 somou 4.732 licenciamentos e o Trailblazer, 1.113 unidades.

O Haval H9 já é montado na fábrica da GWM no interior de São Paulo Crédito: Divulgação

HONDA BIZ CHEGA À LINHA 2027

Depois de atualizar a Pop, Honda dá sequência às renovações e apresenta a Biz 2027. A principal novidade está na versão de entrada ES, que passa a adotar rodas de liga leve com pneus sem câmara, enquanto a topo de linha EX estreia novas opções de cores (branco e cinza metálico) e mantém o conjunto flex.

O conjunto mecânico não mudou e tanto a versão ES quanto a EX utilizam o conhecido motor monocilíndrico de 123,9 cm³, arrefecido a ar e com comando simples no cabeçote. Na EX, o propulsor é bicombustível. A potência é sempre de 9,5 cv a 7.500 rpm, com torque de 1,03 kgfm a 6.000 rpm. O câmbio permanece semiautomático rotativo de quatro marchas, com acionamento também pelo calcanhar.

A opção ES custa R$ 13.505 e a EX 2027, R$ 16.849. Os valores têm como base o estado de São Paulo e não incluem frete ou seguro.

Biz é a segunda motocicleta mais vendida no mercado nacional Crédito: Divulgação

DAKOTA GANHA NOVA VERSÃO

Anunciada durante a edição deste ano da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), a versão Laramie Night Edition da Ram Dakota teve o preço divulgado nesta semana. A configuração com visual escurecido chega por R$ 329.990 e será posicionada acima da Warlock (R$ 299.990) e Laramie (R$ 322.990).

Na nova versão, a grade dianteira da picape tem acabamento preto brilhante, assim como a moldura dos faróis de neblina e as capas dos espelhos retrovisores. A proposta visual escurecida também aparece nas rodas de 18 polegadas, pintadas na cor Granite Crystal.

A motorização da picape é a mesma das demais versões e traz o motor 2.2 turbodiesel de 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. O propulsor é combinado com câmbio automático de oito marchas e sistema de tração 4×4.

No acumulado do ano, a Dakota teve 1.376 unidades emplacadas no país, dessas, apenas 41 foram licenciadas no mercado baiano.

A Ram lançou nova opção topo de linha para sua picape média Crédito: Divulgação

CHEVROLET: REBOQUE LIBERADO

Sem alarde, a Chevrolet está implementando um reforço na plataforma GEM para que o cliente possa instalar reboque. O Sonic já estreou com essa possibilidade, que será estendida em breve para Onix, Montana e Tracker.