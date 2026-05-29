Advogado acusado de matar publicitário e com R$ 263 mil bloqueados já foi preso por agredir ex-namorada

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Bruno Wendel
Publicado em 29 de maio de 2026 às 12:19
O advogado e professor Roberto João Starteri Sampaio Filho, que teve R$ 263.496,65 bloqueados pela Justiça, já foi preso por agredir a ex-namorada dentro de um carro, no bairro Costa Azul, em Salvador, em fevereiro de 2024.
Na ocasião, segundo relato da vítima em depoimento, os dois iniciaram uma discussão verbal enquanto a mulher dirigia o veículo, situação que evoluiu para agressões físicas. Durante a confusão, o suposto autor teria puxado o freio de mão do carro, fazendo o automóvel girar na pista e colidir com outro veículo.
Acusado de matar publicitário, advogado sofre bloqueio de R$ 270 mil
Roberto responde pela morte do publicitário Daniel Paschoalick Prata, ocorrida em 2014, após um acidente de trânsito em Salvador. Na ocasião, ele se envolveu em uma colisão que causou a morte de Daniel e deixou gravemente ferida a médica Luciana Tavares Lucetti.
O bloqueio foi determinado pelo juiz Fábio Alexsandro Costa Bastos, da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. A medida está relacionada a dívidas de cartões de crédito junto ao Banco Bradesco.