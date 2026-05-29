COLUNA BRUNO WENDEL

Advogado acusado de matar publicitário e com R$ 263 mil bloqueados já foi preso por agredir ex-namorada

Roberto João Starteri Sampaio Filho responde pela morte do publicitário Daniel Paschoalick Prata e foi detido em 2024 após confusão dentro de carro no Costa Azul

Bruno Wendel

Publicado em 29 de maio de 2026 às 12:19

Advogado envolvido em acidente que matou publicitário Crédito: Reprodução

O advogado e professor Roberto João Starteri Sampaio Filho, que teve R$ 263.496,65 bloqueados pela Justiça, já foi preso por agredir a ex-namorada dentro de um carro, no bairro Costa Azul, em Salvador, em fevereiro de 2024.

Na ocasião, segundo relato da vítima em depoimento, os dois iniciaram uma discussão verbal enquanto a mulher dirigia o veículo, situação que evoluiu para agressões físicas. Durante a confusão, o suposto autor teria puxado o freio de mão do carro, fazendo o automóvel girar na pista e colidir com outro veículo.

Acusado de matar publicitário, advogado sofre bloqueio de R$ 270 mil 1 de 20

Roberto responde pela morte do publicitário Daniel Paschoalick Prata, ocorrida em 2014, após um acidente de trânsito em Salvador. Na ocasião, ele se envolveu em uma colisão que causou a morte de Daniel e deixou gravemente ferida a médica Luciana Tavares Lucetti.